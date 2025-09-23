Apartaron a un docente que fue denunciado por fotografiar y chantajear a sus alumnos

Luego de conocerse denuncias contra un docente acusado de tomarles fotografías inapropiadas a sus alumnos en horarios de clase, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo. El hecho ocurrió en la Escuela de Frontera 617 en El Soberbio, en Misiones , donde el docente de séptimo grado acumula más de diez demandas.

Los primeros testimonios se dieron a conocer entre el 18 y 20 de septiembre, cuando un alumno le contó lo ocurrido a sus padres y tras compartirlos con otros, empezaron a multiplicarse los relatos.

A partir de los relatos que los menores compartieron con sus padres, se conoció que el denominado “reto de los pies” consistía en aislar a estudiantes en un aula y tomarles fotografías acostados mirando al techo, simulando estar “muertos” o “dormidos”, supuestamente con el objetivo de mejorar sus calificaciones.

Tras tomar conocimiento de la situación, el Consejo General de Educación (CGE) decidió apartar preventivamente al docente involucrado , quien ya no tendrá contacto con los alumnos. Además, se inició un sumario administrativo con el fin de profundizar en los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este martes, los padres de los estudiantes involucrados mantuvieron una reunión con la directora del establecimiento y una maestra, quien, según denuncias, habría tenido conocimiento del hecho el pasado 13 de junio pero no tomó ninguna medida al respecto.

“Estamos mal realmente, estamos preocupados acá los padres, salimos de la reunión que esperábamos sea un poco más productiva de lo que fue, no tuvimos las respuestas que queríamos, esperábamos que haya más gente ahí, no había nadie: estaba la directora, estaba una docente que supo de esto ya hace rato y está ahí dando clase normalmente. La verdad que estamos sorprendidos, indignados y realmente tristes“, expresó Aldo Javier, padre de una de las alumnas.

En relación con la docente que habría tenido conocimiento de la situación en junio de este año y no actuó al respecto, Aldo Javier P. comentó que solicitaron que se le impida continuar dando clases en la institución. Además, advirtió que, mientras ella siga frente a un aula, los padres no enviarán a sus hijos a la escuela.

La investigación la lleva adelante el Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente. La Policía secuestró los teléfonos del docente acusado para realizar peritajes. Mientras avanza la causa, el CGE continuará con las actuaciones administrativas.