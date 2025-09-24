Por un desperfecto, un camión desbarrancó en la ruta 7 y su chofer se salvó de milagro

El vuelco sucedió esta mañana en la zona de Polvaredas, antes del túnel 13.

Un camión volcó este miércoles a media mañana en la ruta nacional 7, en la zona de Polvaredas, en el marco de una jornada con bastante tránsito por el corredor internacional.

Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió cerca de las 10.30, a la altura del kilómetro 1.185, antes del túnel 13, cuando el vehículo de carga Iveco, conducido por S.D.R., de 30 años, circulaba en dirección oeste-este.

Según las primeras pericias, un desperfecto mecánico provocó que el chofer perdiera el control y su transporte desbarrancara en la localidad de Polvaredas, en Alta Montaña.

Pese a la magnitud del accidente, el conductor, que viajaba solo, no sufrió lesiones, por lo que no requirió asistencia médica.

Personal de Policía Vial trabajó en el lugar para retirar el camión y ordenar la circulación.