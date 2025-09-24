Por un desperfecto, un camión desbarrancó en la ruta 7 y su chofer se salvó de milagro

Un camión volcó este miércoles a media mañana en la ruta nacional 7, en la zona de Polvaredas, en el marco de una jornada con bastante tránsito por el corredor internacional.
Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió cerca de las 10.30, a la altura del kilómetro 1.185, antes del túnel 13, cuando el vehículo de carga Iveco, conducido por S.D.R., de 30 años, circulaba en dirección oeste-este.
Según las primeras pericias, un desperfecto mecánico provocó que el chofer perdiera el control y su transporte desbarrancara en la localidad de Polvaredas, en Alta Montaña.
Pese a la magnitud del accidente, el conductor, que viajaba solo, no sufrió lesiones, por lo que no requirió asistencia médica.
Personal de Policía Vial trabajó en el lugar para retirar el camión y ordenar la circulación.
El tránsito por la ruta 7 hacia el este estuvo interrumpido de manera momentánea hasta que la calzada quedó despejada y se restableció la normalidad.
Este miércoles, la gran cantidad de camiones, colectivos y vehículos particulares rumbo a Chile provocó algunos cortes en Las Cuevas y Uspallata, debido a la saturación en el complejo chileno de Los Libertadores. Según Gendarmería Nacional, hay pocos funcionarios trasandinos atendiendo el enorme flujo de argentinos.