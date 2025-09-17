Colocaron un cartel sobre la Ruta 7 con groseros errores y explotaron las bromas

La señalización se ubicó a la salida de la nueva Variante en su conexión con la ruta 7 y un error muy evidente generó una ola de críticas y burlas

Colocaron un cartel sobre la Ruta 7 con errores muy groseros y explotaron las bromas

Apareció en estos días, justo a la salida hacia la Ruta 7 de la nueva variante Palmira – Agrelo, que supuestamente se podría inaugurar en breve. El cartel vial informa sobre distancias… pero informa mal.

Indica correctamente que la ciudad de San Martín está a 12 kilómetros de allí y que la capital de San Luis está a 212. Pero, en el medio del cartel, dice que Palmira está a 22 kilómetros y, en realidad, la ciudad está a unos 2 kilómetros, yendo por la siguiente salida de Carril San Pedro pero el distrito comienza a pocos metros, tal vez a unos 100 metros, apenas cruzando el Río Mendoza.

Cartel con datos erróneos en la ruta 7 Cartel con datos erróneos en la ruta 7 Gentileza El error generó una ola de críticas, risas y gastadas. Apuntaron contra Vialidad Nacional, contra la empresa que construyó la doble vía, contra los obreros, contra todos.

Lo cierto es que, seguramente en pocas horas, el cartel será removido, corregido y vuelto a colocar, pero la anécdota perdurará en el tiempo.