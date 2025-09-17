17 de septiembre de 2025 - 09:13

Colocaron un cartel sobre la Ruta 7 con groseros errores y explotaron las bromas

La señalización se ubicó a la salida de la nueva Variante en su conexión con la ruta 7 y un error muy evidente generó una ola de críticas y burlas

Colocaron un cartel sobre la Ruta 7 con errores muy groseros y explotaron las bromas

Colocaron un cartel sobre la Ruta 7 con errores muy groseros y explotaron las bromas

Foto:

Cartel con datos erróneos en la ruta 7

Cartel con datos erróneos en la ruta 7

Foto:

Gentileza
Por Enrique Pfaab

Apareció en estos días, justo a la salida hacia la Ruta 7 de la nueva variante Palmira – Agrelo, que supuestamente se podría inaugurar en breve. El cartel vial informa sobre distancias… pero informa mal.

Leé además

Un camión Scania volcó en la ruta 7, a la altura de Las Catitas. No hubo heridos. (Gentileza Enzo González) 

Vuelco espectacular de un camión en la Ruta 7 con un resultado milagroso

Por Enrique Pfaab
Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Choque en la ruta 7: un motociclista herido tras impactar con un camión en la Curva del Soldado

Por Redacción Policiales

Indica correctamente que la ciudad de San Martín está a 12 kilómetros de allí y que la capital de San Luis está a 212. Pero, en el medio del cartel, dice que Palmira está a 22 kilómetros y, en realidad, la ciudad está a unos 2 kilómetros, yendo por la siguiente salida de Carril San Pedro pero el distrito comienza a pocos metros, tal vez a unos 100 metros, apenas cruzando el Río Mendoza.

Cartel con datos erróneos en la ruta 7
Cartel con datos erróneos en la ruta 7

Cartel con datos erróneos en la ruta 7

El error generó una ola de críticas, risas y gastadas. Apuntaron contra Vialidad Nacional, contra la empresa que construyó la doble vía, contra los obreros, contra todos.

Lo cierto es que, seguramente en pocas horas, el cartel será removido, corregido y vuelto a colocar, pero la anécdota perdurará en el tiempo.

cartel palmira
Un cartel indicador de distancias colocado en Ruta 7 y Variante, generó una ola de comentarios

Un cartel indicador de distancias colocado en Ruta 7 y Variante, generó una ola de comentarios

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Volcó un vehículo de origen chileno en la Ruta 7: cuatro heridos

Volcó un vehículo de origen chileno en la Ruta 7: cuatro heridos

Por Redacción Policiales
Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Por Redacción Policiales
Volcó un camión en el falso túnel de Ruta 7 camino a Chile

Volcó un camión en "el falso túnel" de Ruta 7 camino a Chile: no hay corte de tránsito

Por Redacción Policiales
Día del profesor: por qué se festeja el 17 de septiembre

Día del profesor: por qué se festeja el 17 de septiembre, separado del Día del Maestro

Por Ignacio Alvarado