Charly García y Sting: colaboración y portada de la revista Rolling Stone

Una colaboración histórica para el rock argentino, dos estrellas del género se unen para interpretar "In the City" con estreno el próximo 9 de octubre y son portada de Rolling Stone.

En la portada de esta nueva edición de Rolling Stone podemos ver al famoso cantante y músico británico Gordon Matthew Thomas Sumner, mayormente conocido como “Sting”, que también formó parte de la banda The Police, junto a la figura del rock argentino Charly García, ex integrante de la banda “Sui Generis”. Los dos artistas se unieron para representar la canción ”In the city”, del álbum Kill Gil lanzado en el 2010 por Charly.

“Es un honor cantar un tema con Charly” mencionó Sting. “Soy un inglés en Nueva York, y me encanta la ciudad. Claro que me iba a atraer una canción que ensalce su encanto y sus virtudes. Charly grabó algunas de sus canciones más célebres en Nueva York. Conoce la energía e inspiración que puede transmitir.” Agregaba Sting sobre la canción elegida. Charly también quedó conforme con la colaboración “Me produjo una emoción increíble escuchar la voz de Sting y quedé muy conforme con el sonido general del tema”, comentó.

Reencuentros del rock La dupla se ha encontrado en varias oportunidades antes de recrear esta famosa pieza musical: en la gira de Amnesty en octubre de 1988, mientras que Sting integraba su respectiva banda, y Charly, había sacado más de 5 discos como solista en ese momento. También tuvieron un encuentro en los camarines del Movistar Arena el domingo 23 febrero de este año, bajo la invitación de su manager y guitarrista. Luego de 37 años de haberse encontrado, su conexión musical seguía intacta. Los dos comprenden su estilo musical. “Sentí una conexión musical con Charly en aquellos conciertos. Había escuchado sus canciones y, en persona, se hacía aún más evidente que era un espíritu musical verdaderamente original y especial”, comentaba Sting en la entrevista de Rolling Stone. Por otro lado, Charly, comentó como nació el deseo de colaborar con Sting: “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo”.





Charly García y Sting Las dos estrellas del rock, Charly García y Sting juntos en 1988. El respeto hacia Charly García Sting comentó que tanto su manager, Martín Kierszenbaum, como su guitarrista Dominic Miller, nacieron y crecieron en la ciudad de Buenos Aires. Los dos respetan inmensamente a Charly como compositor e intérprete. Suelen poner sus canciones en el micro cuando viajan de gira y entre bastidores. El pasado 23 de febreo, luego del show, las dos estrellas del rock partieron desde Villa Crespo a Puerto Madero, dirigiéndose al Hotel Faena para cenar. Charly ha dado interpretaciones en vivo en ese mismo lugar en oportunidades anteriores. Sting, quedó altamente sorprendido por el alcance y repercusión del artista. También, detalló la particularidad del público argentino “Me encanta tocar en Buenos Aires. El público es muy musical y participativo”. "Dondequiera que va en Buenos Aires, la gente le dice: ‘Gracias, Charly’. Es un sentimiento muy bonito que comparto. Gracias, Charly, por tu música y por invitarme a cantar esta canción con vos”, agregó.