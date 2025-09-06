Charly García lo dejó claro: "Yo quiero mucho a Mendoza"

Charly vive. Así arrancaba la entrevista que escribí para Los Andes en 2012 , días antes de que el músico más grande del país tocara por última vez en Mendoza. La charla fue profunda; narró al detalle todo lo que le pasó por encima aquí, en el oeste de su patria. Enumero rápido esos flashes históricos mendocinos: bajada del lompa en un recital en el Estadio Pacífico; su clavado en la pileta desde el piso 9 del hotel Aconcagua; los encontronazos con la policía horas previas; y por supuesto, el comienzo de la internación que lo llevaría a los peores pronósticos de salud.

Por entonces, pleno 2012 -años después de todos los escándalos cuyanos del artista-, muchos creíamos que el de bigote bicolor, el de las mechas al viento y el sonido al infinito, odiaba a Mendoza , por lo mal que llegó a pasarla aquí. Aquellas respuestas, pero fundamentalmente su tono en la charla frente al grabador, borró ese prejuicio. Para siempre.

(¿Vale la pena contar que el periodista algo lagrimeó tras hacer la larga entrevista; y algo lagrimeó tras verlo en vivo en un show monumental en Maipú? Claro que no vale la pena. Estamos para informar).

Como estamos para informar, vamos con lo último. Lo próximo resonante que hará García será en octubre: presentará un tema que grabó con Sting . Ni más ni menos. Se supo que el eterno Charly fue al último recital del británico, en el Movistar Arena de Buenos Aires, con su amigo Alejandro Lerner (se llevan unos pocos años, aunque las apariencias -como casi siempre- engañan).

Y luego tuvo una reunión con el europeo que craneó con The Police esa feliz mezcla de punk, reggae y new wave. Definieron grabar una canción juntos, uniendo tendencias, talentos y geografías. Se podrá conocer la obra en octubre, como ambos músicos comunicaron poéticamente en sus redes sociales. “Charly García & Sting. October 2025″, dictan los posteos. El epígrafe reza: “I’m doing it my way”, señalando al “My Way” que hizo grande Frank Sinatra.

A los 73 años, Charly, aún doblado por difíciles estados de salud, sigue marcando pulsos, con aliados de escala mundial. Sigue “componiendo” futuro, su real vocación.

Charly García: "¡Loco, estoy feliz de volver a Mendoza!"

Volvemos a 2012, 20 de mayo, para recordar una pequeña parte de aquello que Charly le transmitió, con áspero amor, a los de nuestra provincia, desde nuestro diario: “¡Loco, estoy feliz de volver a Mendoza! Estoy bárbaro. En serio que tengo muchas ganas. He tenido mis aventuras ahí y Mendoza se ha aventurado conmigo. Pero ¿sabés qué? Yo quiero mucho a Mendoza. Fue todo un quilombo lo que pasó allá. Pero fue eso y nada más. No tiene nada que ver con la relación con la provincia a la que la quiero tanto”.

-Entonces, ¿creés que Mendoza esta vez no te va a volver a golpear...?

-No va a ser un show más. Pero las cosas van a ser más claras. Si hubo un momento de cruce con Mendoza no fue con una provincia sino con algunas personas, ¿no? Pienso que éste es un momento lindo para que se olvide todo eso y se ponga la música como protagonista.

CHarly pileta 1.png El salto de Charly García a la pileta desde un piso 9. Por qué saltó el astro. Foto: Archivo Los Andes

-Todos hablan del “nuevo Charly” y de “un viejo Charly”, que era el de los escándalos. ¿Vos también lo vivís así?

-Es una cuestión que a todo el mundo le pasa, los cambios; pero en mi caso, es como que fui muy exagerado en todo lo que hice. Porque todo en mi vida es más exagerado. Tuve una época conflictiva, sí. Lo que pasó en tu provincia fue un ejemplo tremendo, porque me llevaba la policía por algo que no había hecho, mi manager se desentendía de todo y fue todo una confusión hasta llegar al salto (desde el piso 9). Hoy no lo haría de nuevo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Uno cuando está atomizando el presente, si está más o menos contento con lo que le pasa, no está mirando el pasado. Yo lo veo así: fue una cosa que me pasó, ni buena ni mala, me pasó. Fue una transformación. Estoy contento de haber salido de la transformación siendo una mariposa y no un gusano.

Una mariposa y no un gusano. Una provincia amiga y no enemiga. Un talento que se para por encima de todos los escándalos prefabricados y entona una canción. Una que emociona.

PD: Obvio que hay que hablar de su inolvidable chapuzón. Aquí les dejo el textual de aquella entrevista, donde se refirió a su salto desde lo alto de un hotel hasta una piscina, un vuelo con aires de inmortalidad: “Me acuerdo que no me tiré a la pileta porque quería que me pasara algo malo, pero sabía las consecuencias que podía tener. Cuando ya estaba cayendo, en la primera parte del salto, cuando todavía estás bajo la influencia de tus músculos, es una cosa; pero después te chupa la gravedad y caés como un meteorito. ¿Qué pensé? Me acuerdo de cagarme de risa. Pensé que iba a ver a Dios o la película de mi vida... ¡y no vi nada, realmente!”. Rió a fondo. Y suspiró como nunca.