Dos leyendas argentinas juntas en una noche soñada: el histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García

En una noche memorable para la Selección Argentina, el ídolo del rock nacional esperó al capitán para un saludo que se selló con una foto junto a Rodrigo De Paul y el "Chiqui" Tapia.

El histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García en el Monumental

El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país, que culminó en una victoria frente a Venezuela, convocó a numerosas figuras públicas en el estadio Monumental. Entre los presentes, la atención se centró en un invitado de lujo: la leyenda del rock, Charly García.

El músico, quien disfrutó del partido desde una de las plateas, protagonizó un emotivo momento al finalizar el encuentro. Las imágenes de García en el estadio circularon rápidamente por las redes sociales, pero fue su encuentro con Messi lo que se robó todas las miradas.

Motivado por la emoción de conocer al capitán, Charly García lo esperó a la salida del estadio para saludarlo. Messi, por su parte, no dudó en detenerse para estrecharle la mano y compartir unas palabras.