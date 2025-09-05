5 de septiembre de 2025 - 09:01

Dos leyendas argentinas juntas en una noche soñada: el histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García

En una noche memorable para la Selección Argentina, el ídolo del rock nacional esperó al capitán para un saludo que se selló con una foto junto a Rodrigo De Paul y el "Chiqui" Tapia.

El músico, quien disfrutó del partido desde una de las plateas, protagonizó un emotivo momento al finalizar el encuentro. Las imágenes de García en el estadio circularon rápidamente por las redes sociales, pero fue su encuentro con Messi lo que se robó todas las miradas.

Motivado por la emoción de conocer al capitán, Charly García lo esperó a la salida del estadio para saludarlo. Messi, por su parte, no dudó en detenerse para estrecharle la mano y compartir unas palabras.

El encuentro se inmortalizó en una foto en la que también posaron Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reflejando el respeto y la admiración mutua entre los íconos de la música y el fútbol.

