Dos leyendas argentinas juntas en una noche soñada: el histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García

El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país, que culminó en una victoria frente a Venezuela, convocó a numerosas figuras públicas en el estadio Monumental. Entre los presentes, la atención se centró en un invitado de lujo: la leyenda del rock, Charly García.
El histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García en el Monumental
El músico, quien disfrutó del partido desde una de las plateas, protagonizó un emotivo momento al finalizar el encuentro. Las imágenes de García en el estadio circularon rápidamente por las redes sociales, pero fue su encuentro con Messi lo que se robó todas las miradas.
Motivado por la emoción de conocer al capitán, Charly García lo esperó a la salida del estadio para saludarlo. Messi, por su parte, no dudó en detenerse para estrecharle la mano y compartir unas palabras.
El encuentro se inmortalizó en una foto en la que también posaron Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reflejando el respeto y la admiración mutua entre los íconos de la música y el fútbol.