Incómodo cruce entre Cristina Pérez y Valentina Bassi por discapacidad y corrupción

Una noche cargada de tensión se vivió este sábado en La Noche de Mirtha Legrand (El Trece), cuando Cristina Pérez y Valentina Bassi protagonizaron dos intensos cruces sobre temas de la actualidad social y judicial del país.

El primero se originó a raíz de la discusión sobre el gasto en discapacidad , mientras que el segundo tuvo lugar al analizar el accionar de la Justicia en causas de corrupción .

La polémica comenzó cuando Valentina Bassi , mamá de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se refirió a la crisis del sistema de cuidados y al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"Yo escucho y me quiero matar. Siento que el ajuste más fuerte se dio con los más vulnerables . En estos momentos las mamás y los papás de los chicos con discapacidad estamos llenando los formularios para presentar a la obra social. Yo lleno los formularios de la escuela especial de mi hijo y no sé si va a tener escuela el año que viene", describió sobre su situación.

Luego remarcó que la ley " no causaba déficit fiscal " y criticó al presidente Javier Milei por "mandar un decreto completamente inconstitucional diciendo 'no la voy a cumplir'".

Allí intervino la Chiqui que le preguntó cuál es el motivo por el que el mandatario vetó la ley: "Es crueldad. Es mucha crueldad porque el sistema de cuidados para las personas con discapacidad está desmoronado. Kinesiólogos, neurólogos, psiquiatras, centros de día, hogares… todos están endeudados porque no aumentan el arancel. Eso no lo paga el Estado. Eso lo pagan los privados. De cada cuatro pesos, tres los pagan los privados: las obras sociales y las prepagas. Un peso solo lo paga el Estado. 0,003 por ciento del PBI. Es un chiste. No descalabra ningún equilibrio fiscal. Y para nosotros es letal".

Tras el aporte del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tomó la palabra Cristina Pérez, quien coincidió en la necesidad de eficiencia estatal, pero introdujo un comentario que encendió la mesa: "Si hay un 40% de pensiones para discapacitados que son truchas, es gente que está recibiendo algo que le corresponde al hijo de Valentina".

De inmediato, Bassi la corrigió: "Quiero hacer una salvedad porque justo decís algo que se repite mucho. Nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no tiene discapacidad reciba una pensión. Ahí estamos completamente juntos en esto. Transparencia siempre. Lo que pasa es que la auditoría que se hizo no fue para buscar transparencia. Fue para ajustar".

"Se sacaron de encima ciento cien mil pensiones. Y un montón al voleo", sumó.

La actriz remarcó que recibió decenas de mensajes de familias afectadas y concluyó: "Entonces cuando hablamos de ‘las pensiones truchas’... estamos de acuerdo en que nadie tiene que cobrar pensiones si no lo merece. Pero estas auditorías fueron un desastre porque lo que querían era ajustar. No querían transparencia".

La Justicia: el otro tema de debate

Más adelante, la conversación giró hacia los casos judiciales recientes, entre ellos Libra, las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el allanamiento a José Luis Espert.

Bassi planteó su desconfianza sobre la independencia del Poder Judicial: "Para mí la Justicia es un problemón porque no hace su trabajo", lanzó.

Cristina Pérez respondió: "Pero está actuando la Justicia, Valentina. Está actuando y actúa en Argentina. La causa Vialidad pasó por 20 jueces y fiscales. Se rompió un círculo de impunidad por el cual si un Presidente de la Nación estaba implicado en una causa de corrupción no se lo trataba. Ahora estas causas están siendo investigadas".

La periodista mencionó los allanamientos por la causa Espert y la investigación en curso en Andis, y sostuvo que “cuando hay evidencia incontrastable, hay reacción”.

Luego habló de una "doble vara": "Importa más la corrupción cuando es de un lado que del otro. No tiene que ser así".

Bassi insistió: "¿Pero la Justicia no trabaja un poco con el signo político?", preguntó, a lo que Pérez replicó: "Pero, Valentina, está siendo investigado el caso de Andis".

La actriz retrucó preguntando por qué se tardó tanto la extradición del empresario Federico “Fred” Machado: "Lo estaban cuidando", opinó.

"No sé si es justo hablar de sensaciones. Creo que la Justicia argentina funciona y lo demuestran casos que han marcado un antes y un después", respondió Pérez, dando por cerrado el tema.