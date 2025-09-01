1 de septiembre de 2025 - 19:25

Orgullo provincial: el Mundial de Tango de Buenos Aires tiene finalistas mendocinos

Dos parejas y una bailarina compiten este martes en el certamen, en la categoría Tango Escenario. Será en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

tango
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La ciudad de Buenos Aires vibra al compás del 2×4 con la edición 2025 del Tango BA Festival y Mundial, el más grande certamen tanguero internacional, que reúne a 2.000 artistas de más de 50 países en 50 sedes. Tiene como atractivo principal el Campeonato Mundial de Baile de Tango.

Leé además

 Gladys la Bomba Tucumana contó cómo fueron los últimos días de su novio.

Una nueva muerte en la música tropical argentina: el duro momento de Gladys "La Bomba" Tucumana

Por Redacción Espectáculos
tristeza en la musica argentina: fallecio raul barboza, leyenda del chamame

Tristeza en la música argentina: falleció Raúl Barboza, leyenda del chamamé

Por Andrés Aguilera

El Tango BA Festival y Mundial 2025 es uno de los eventos culturales más importantes de 2025 en la Argentina. Este año, 850 parejas de todo el mundo compiten por lo más alto del podio en dos categorías: tango pista, con un estilo similar al que se baila en los salones, y tango escenario, pensado para la exhibición.

image

Cinco virtuosos del tango

Hasta este martes 2 de septiembre, medio centenar de espacios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se convierten en escenarios emblemáticos para vivir la gran fiesta porteña. Desde salones de baile hasta bares notables, museos y centros culturales, el circuito abarca toda la geografía ciudadana.

Entre más de 250 parejas participantes, en la categoría Tango Escenario hay dos integradas por bailarines oriundos de Mendoza que llegaron a la final, que se celebrará este martes, en el teatro Gran Rex. Ellas son las formadas por Romina Moreno y Franco Sosa, y la de Jorge Calabrigo y Tiziana Silva, ambos dúos representando a la provincia. También se destaca otra bailarina mendocina en la final: Evangelina Martínez, quien con Nelson Leiva representan a la CABA.

Este año, el prestigioso concurso tuvo récord de participantes con concursantes que llegaron desde Rusia, Colombia, Japón, China, Polonia, Grecia e Italia, entre otros países.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

concierto solidario en godoy cruz: italia y argentina se encuentran en la musica

Concierto solidario en Godoy Cruz: Italia y Argentina se encuentran en la música

Por Andrés Aguilera
lisandro aristimuno vuelve al arena maipu en formato trio: siempre me atrajo jugar con la musica y explorar nuevas sonoridades

Lisandro Aristimuño vuelve al Arena Maipú en formato trío: "Siempre me atrajo jugar con la música y explorar nuevas sonoridades"

Por Carina Bruzzone
Elbi Olalla, la pianista que lleva por el mundo el tango con identidad mendocina. | Foto: Magui Pichinini

Elbi Olalla, la pianista que lleva por el mundo un tango con identidad mendocina

Por Verónica De Vita
el maipu tango festival celebra su 15° edicion con un homenaje a mario araujo

El Maipú Tango Festival celebra su 15° edición con un homenaje a Mario Araujo

Por Andrés Aguilera