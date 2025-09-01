Orgullo provincial: el Mundial de Tango de Buenos Aires tiene finalistas mendocinos

Dos parejas y una bailarina compiten este martes en el certamen, en la categoría Tango Escenario. Será en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires vibra al compás del 2×4 con la edición 2025 del Tango BA Festival y Mundial, el más grande certamen tanguero internacional, que reúne a 2.000 artistas de más de 50 países en 50 sedes. Tiene como atractivo principal el Campeonato Mundial de Baile de Tango.

El Tango BA Festival y Mundial 2025 es uno de los eventos culturales más importantes de 2025 en la Argentina. Este año, 850 parejas de todo el mundo compiten por lo más alto del podio en dos categorías: tango pista, con un estilo similar al que se baila en los salones, y tango escenario, pensado para la exhibición.

image Cinco virtuosos del tango Hasta este martes 2 de septiembre, medio centenar de espacios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se convierten en escenarios emblemáticos para vivir la gran fiesta porteña. Desde salones de baile hasta bares notables, museos y centros culturales, el circuito abarca toda la geografía ciudadana.

Entre más de 250 parejas participantes, en la categoría Tango Escenario hay dos integradas por bailarines oriundos de Mendoza que llegaron a la final, que se celebrará este martes, en el teatro Gran Rex. Ellas son las formadas por Romina Moreno y Franco Sosa, y la de Jorge Calabrigo y Tiziana Silva, ambos dúos representando a la provincia. También se destaca otra bailarina mendocina en la final: Evangelina Martínez, quien con Nelson Leiva representan a la CABA.