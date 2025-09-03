3 de septiembre de 2025 - 13:25

Por qué relacionaron a la Princesa Leonor y a Tom Cruise: los detalles

La integrante y heredera de la realeza de España comenzó su última etapa de formación militar y muchos se acordaron del actor al ver sus fotos.

Recordaron a Tom Cruise ni bien vieron la vestimenta de la princesa Leonor.

Foto:

Web
Foto:

Web
Foto:

Web
Foto:

Web
Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La princesa Leonor, heredera al trono español, ya completó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, incluyendo su experiencia a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y está ahora frente a su capacitación en el Ejército del Aire y del Espacio.

La incorporación de Leonor en la AGA comenzó cerca del mediodía del lunes, con la hija de los reyes siendo recibida por el coronel Luis Felipe González en la academia. A diferencia de su ingreso en Zaragoza, donde estuvo acompañada por sus padres por ser menor de edad, esta vez llegó sola.

Princesa Leonor
Princesa Leonor
Horas después de su llegada a la AGA, la princesa de Asturías cambió su uniforme por un mono verde de vuelo que evocó comparaciones con la película Top Gun. El traje, de color verde salvia según las especificaciones del Boletín Oficial del Estado, transformó la imagen de la heredera, proyectando una estética que recuerda a Tom Cruise en la famosa película de hace casi 40 años.

Según se supo, este tipo de ropa militar incluye todos los elementos reglamentarios: un rectángulo de identificación con su apellido Borbón Ortiz y la estrella de seis puntas que indicaba su rango de alférez alumna. Completan la indumentaria la bandera de España en el brazo izquierdo y el escudo de la Academia General del Aire y del Espacio en el brazo derecho.

Tom Cruise
Tom Cruise
La Princesa Leonor hizo honor a Tom Cruise

Es inevitable, igual que ocurre cuando es Felipe VI el que viste el mono de vuelo, no hacer una referencia a Top Gun, a pesar de que hayan pasado 39 años desde que se estrenó la película protagonizada por Tom Cruise, ya que sigue siendo una referencia cultural por su estética icónica, por ser símbolo de una época y por redefinir el arquetipo del piloto como héroe moderno.

