Por qué relacionaron a la Princesa Leonor y a Tom Cruise: los detalles

La integrante y heredera de la realeza de España comenzó su última etapa de formación militar y muchos se acordaron del actor al ver sus fotos.

La princesa Leonor, heredera al trono español, ya completó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, incluyendo su experiencia a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y está ahora frente a su capacitación en el Ejército del Aire y del Espacio.

La incorporación de Leonor en la AGA comenzó cerca del mediodía del lunes, con la hija de los reyes siendo recibida por el coronel Luis Felipe González en la academia. A diferencia de su ingreso en Zaragoza, donde estuvo acompañada por sus padres por ser menor de edad, esta vez llegó sola.

Horas después de su llegada a la AGA, la princesa de Asturias cambió su uniforme por un mono verde de vuelo que evocó comparaciones con la película Top Gun. El traje, de color verde salvia según las especificaciones del Boletín Oficial del Estado, transformó la imagen de la heredera, proyectando una estética que recuerda a Tom Cruise en la famosa película de hace casi 40 años.

Según se supo, este tipo de ropa militar incluye todos los elementos reglamentarios: un rectángulo de identificación con su apellido Borbón Ortiz y la estrella de seis puntas que indicaba su rango de alférez alumna. Completan la indumentaria la bandera de España en el brazo izquierdo y el escudo de la Academia General del Aire y del Espacio en el brazo derecho.