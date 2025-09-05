F1: Otro viernes cuesta arriba para Colapinto y Alpine en Monza: "El balance no es bueno"

La actividad en el histórico circuito de Monza abrió con interrogantes para Alpine , que todavía no logra encontrar el rendimiento en una temporada cuesta arriba. En ese contexto, Franco Colapinto volvió a subirse al A525 en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), tras ceder el auto a Paul Aron en la primera tanda. El argentino giró sin inconvenientes, pero las sensaciones fueron similares a las de otras citas; falta de ritmo, poca estabilidad y rendimiento por debajo de lo esperado.

Fútbol: El posteo de Messi tras su último partido: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

“Costó mucho desde el principio. El auto no se sentía bien . Probamos con carga de combustible alta, pero no hubo grandes mejoras”, explicó Colapinto, quien terminó 20° en la FP2, a poco menos de medio segundo de su compañero Pierre Gasly (18°). El de Pilar marcó un tiempo de 1'21"564 en sus 30 vueltas al trazado, mientras que el francés cerró en 1'21"102.

En una jornada marcada por las pruebas de configuración, Alpine eligió seguir su estrategia de rotación y le dio la FP1 al estonio Paul Aron, quien debutó con el equipo en un fin de semana oficial . Sin embargo, el joven piloto protagonizó un trompo durante su tanda, que interrumpió momentáneamente la actividad. Más allá del susto, no hubo consecuencias materiales para el auto.

Colapinto , en cambio, completó su trabajo sin errores, pero reconoció que el panorama técnico es complejo: “Estamos lejos. Nos cuesta en las rectas y tenemos muy poco grip atrás. Las gomas se sobrecalientan y el balance no ayuda. Hay trabajo por hacer esta noche”.

El argentino regresó al trazado italiano justo un año después de su debut en l a Fórmula 1, que había sido con Williams en este mismo circuito . Desde su incorporación a Alpine como piloto reserva, su mejor resultado fue un 11° puesto en Países Bajos, el fin de semana anterior.

Colapinto y su máquina volvieron a tener un rendimiento flojo, esta vez, en el circuito de Monza.

“Volver a Monza siempre es especial. Conozco bien este circuito desde las categorías menores, pero hoy fue un día difícil. Ya sabíamos que este trazado iba a ser complicado por las rectas, pero no esperábamos tanta inestabilidad en el auto”, agregó Colapinto. “Fuimos solucionando algunos problemas, pero aún falta mucho”.

Gasly tampoco brilló y la clasificación será clave

Gasly, por su parte, también señaló que la jornada no fue sencilla, aunque completó más de 300 km de pruebas: “Recopilamos muchos datos y eso es positivo. Hubo un leve despiste en Ascari, pero sin mayores consecuencias. Ahora nos enfocamos en maximizar lo que tenemos”.

De cara al sábado, la agenda continuará con la última práctica libre y la clasificación oficial, donde se definirán las posiciones para la carrera del domingo. Alpine buscará encontrar soluciones de último momento para cerrar el fin de semana de manera más competitiva.

En lo más alto de la tabla, el mejor tiempo del día fue para Lando Norris (McLaren), con un registro de 1m19.878, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams). La competitividad entre las principales escuderías contrastó con las dificultades de los equipos de mitad de tabla, que deberán trabajar duro para acercarse al ritmo de los líderes.