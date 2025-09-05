La dura sanción que recibió Luis Suárez: fue suspendido por un año

La final de la Leagues Cup 2025 terminó envuelta en escándalo. En un partido caliente y repleto de tensiones, Seattle Sounders se consagró campeón tras imponerse claramente a Inter Miami , pero los flashes se los llevaron los disturbios del final, con Luis Suárez como principal protagonista de un episodio que generó repudio generalizado.

El Inter , el equipo donde juegan Lionel Messi y Rodrigo De Pol, se encuentra bajo la dirección de Javier Mascherano.

El delantero uruguayo escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle , desatando una escena tan polémica como repudiable. El hecho, registrado por las cámaras y reportado por el equipo arbitral, fue evaluado por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, que no tardó en actuar: suspensión de seis partidos y prohibición de participar en la edición 2026 del torneo.

"No podrá participar en la próxima edición d e la Leagues Cup hasta que cumpla la suspensión de seis partidos", informaron las autoridades del certamen.

La reacción violenta de varios jugadores del equipo rosado tras la derrota provocó una ola de sanciones. S ergio Busquets, otro de los referentes del plantel, recibió dos fechas de suspensión, por lo que tampoco estará disponible en la fase de grupos del año próximo.

También fue sancionado el defensor Tomás Avilés, quien recibió tres partidos de suspensión por su comportamiento post partido.

Seattle también tuvo implicados

La tensión no fue solo de un lado. El integrante del cuerpo técnico de los Sounders, Steven Lenhart, fue denunciado por los árbitros por conducta violenta, y recibió cinco partidos de sanción.

image Seattle Sounder vs Inter Miami Gentileza.

Multas económicas y clima caliente

Además de las suspensiones, la organización informó que se aplicarán multas económicas a los involucrados, aunque no se revelaron los montos ni los detalles. La Leagues Cup dejó en claro que no tolerará este tipo de comportamientos dentro ni fuera del campo.

La final, que debía ser una fiesta del fútbol entre dos equipos de gran convocatoria, terminó empañada por los escándalos y un final bochornoso. La atención ya no está en el título de Seattle, sino en las consecuencias que dejaron los incidentes.