8 de septiembre de 2025 - 09:39

Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Dos convidados de piedra que quieren hacer historia. Ambos elencos tienen un presente discreto en el torneo Clausura del fútbol local

EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

Foto:

internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Argentinos Juniors y Lanús definirán este lunes a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina 2025, cuando se enfrenten en el estadio de Racing en Avellaneda, por los cuartos de final del certamen de fútbol.

Leé además

Politinopasó por Deportivo Maipú, el Tomba y la Lepra. Luego jugó en España yfinalmente recaló en la primera división búlgara. | Foto: gentileza

El mendocino que pasó del arco pintado en la pared a vestir la 10 en el fútbol de Bulgaria

Por Gisel Guajardo
El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

Por Redacción Deportes

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón desde las 21.10, contará con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión en directo de TyC Sports.

El equipo del entrenador Nicolás Diez viene de perder 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Argentinos Juniors vive un presente irregular en este segundo semestre del año, en el que se encuentra en el noveno puesto con 8 puntos, fuera de la zona de playoffs.

Para este encuentro ante Lanús, el técnico del equipo de La Paternal aún no dio a conocer si mantendrá al paraguayo Juan José Cardozo en el mediocampo o si colocará a Federico Fattori.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de perder categóricamente 3-0 con Vélez por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, tiene diez puntos y se encuentra en la séptima posición, en puestos de playoffs, mientras que en la Copa Sudamericana está en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Fluminense de Brasil.

Estas son las probables formaciones

Copa Argentina – Cuartos de final

Argentinos Juniors – Lanús

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Franco Watson, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda).

Árbitro: Darío Herrera.

Horario: 21.10 TV: TyC Sports

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Nicolás Otamendi en el equipo ideal

Fútbol: Tres argentinos incluidos en el ´Once ideal´ de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Lionel Messi, capitán y figura de la selección nacional. 

Fútbol: El posteo de Messi tras su último partido: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Por Gonzalo Tapia
Detuvieron a la “Reina de la reventa” en Buenos Aires.

Cayó la "Reina de la reventa" en Buenos Aires: ofrecía entradas para la "despedida" de Messi

Por Redacción Policiales
Juan Pablo Videla: Salí campeón con el club que me dio todo. Es inolvidable”. El Pollo fue un apasionado un incondicional del Granate.

El fútbol mendocino está de luto, falleció Juan Pablo "Pollo" Videla

Por Sergio Faria