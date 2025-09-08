Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors y Lanús definirán este lunes a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina 2025, cuando se enfrenten en el estadio de Racing en Avellaneda, por los cuartos de final del certamen de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón desde las 21.10, contará con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión en directo de TyC Sports.

El equipo del entrenador Nicolás Diez viene de perder 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Argentinos Juniors vive un presente irregular en este segundo semestre del año, en el que se encuentra en el noveno puesto con 8 puntos, fuera de la zona de playoffs.

Para este encuentro ante Lanús, el técnico del equipo de La Paternal aún no dio a conocer si mantendrá al paraguayo Juan José Cardozo en el mediocampo o si colocará a Federico Fattori.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de perder categóricamente 3-0 con Vélez por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, tiene diez puntos y se encuentra en la séptima posición, en puestos de playoffs, mientras que en la Copa Sudamericana está en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Fluminense de Brasil.

Estas son las probables formaciones

Copa Argentina – Cuartos de final

Argentinos Juniors – Lanús

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Franco Watson, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda).

Árbitro: Darío Herrera.

Horario: 21.10 TV: TyC Sports