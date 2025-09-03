Una Venezuela plagada de bajas trabaja para arruinarle la fiesta a Lionel Messi

Venezuela está delante de un momento histórico. Todavía inmerso en la parte baja de las Eliminatorias Sudamericanas , el séptimo puesto (que lleva al repechaje) le da esperanzas para jugar la cita máxima del fútbol. Pero para eso deberá salir indemne de la última función de Lionel Messi en el país.

No será tarea fácil, ya que las bajas de peso se fueron sumando en las últimas horas y generan más de un dolor de cabeza para el entrenador Fernando Batista , que tendrá que pensar en variantes para armar un once inicial que pueda pelear.

Los nombres más fuertes que no podrán estar son el capitán Yangel Herrera, afuera por lesión, Telasco Segovia y José Martínez, que deberán cumplir una fecha de suspensión. Además, las lesiones de Jhonder Cádiz y David Martínez le quitan opciones al DT argentino a la hora del recambio.

En cuanto a los que si estarán, se destacan las presencias del arquero Rafael Romo, el zaguero Nahuel Ferraresi, el mediocampista Tomás Rincón, el siempre complicado Yeferson Soteldo, Salomón Rondón y Eduard Bello.

De esta forma, la posible formación de Venezuela para enfrentarse con la Selección Argentina es: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello, Salomón Rondón.

Fernando Batista quiere arruinar el "Messipalooza":

Embed Conferencia de prensa del Seleccionador Fernando Batista desde Buenos Aires de cara al choque de mañana frente a Argentina. https://t.co/fULaoVOHdz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 3, 2025

En declaraciones a la prensa, el técnico argentino de Venezuela se mostró motivado para enfrentar a la Albiceleste, a la que considera la "mejor selección del mundo". En ese aspecto, contó: "En la intimidad sabíamos que podía ser el último partido oficial de Leo en Eliminatorias en Argentina. De todos modos, más allá de él, estamos viendo lo bueno de un entrenador que hace que la estructura funcione cuando sale uno u entra otro"

Sobre el plan de partido, el Bocha confirmó que no se meterá atrás y tratará de no especular. "La idea mía es siempre pensar en el arco rival, si uno propone defenderse a la larga te va a ir mal", lanzó.

FInalmente, le dedicó un párrafo aparte al astro argentino Lionel Messi, que jugará su último partido oficial con la selección en el país. "No sé cuántos técnicos habrán planificado como contrarrestar a Messi, lo vamos a intentar. Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", expresó el DT.