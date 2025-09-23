Hockey Patín: Una histórica copa y campeonato para el club IMPSA

River visita a Palmeiras con el objetivo de avanzar a semis de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

En el club IMPSA están felices por primera vez en su historia, el hockey patín de la entidad que usa el color violeta como tonalidad referente, obtiene un campeonato argentino en seniors (primera) y en forma tan contundente. En la gran final vencieron a otro equipo mendocino: Leonardo Murialdo por 4-1.

El experimentado estratega Gustavo Giunta es el técnico de IMPSA, versión damas seniors, desde hace dos años y habló después de haber obtenido el campeonato Argentino con sus dirigidas.

"Los dos partidos más complicados fueron ante Centro Valenciano en cuartos de final, porque fuimos perdiendo casi todo el partido, pero pudimos revertirlo. Otro cotejo difícil fue la semifinal ante UVT que es un quinteto muy duro y que el año pasado nos ganó la final de la Liga".

Luego el estratega añadió: "dirigir a estas jugadoras es un placer por su entrega en cada entrenamiento y las ganas de estar peleando en todas las competencias, desde que estoy han jugado todas las finales, y destacó las ganas de ser siempre competitivas".

Yanina Defeliche es una gran referente del elenco Metalero y está muy contenta después de haber obtenido este campeonato, destacó. "Lo que hemos vivido es realmente increíble. Primero por todo el esfuerzo que venimos haciendo hace mucho. Entrenamientos, gimnasio, días extras. Y también poder tener a toda nuestra gente que desde el primer día estuvo alentando".

Luego contó sobre los esfuerzos realizados por cada una de las integrantes del grupo en la previa al torneo, durante el mismo: "concentramos todas desde el día domingo en una casa. Que por ahí eso los demás no lo saben. También fue un esfuerzo muy grande, tema económico, dejar de trabajar, acomodarnos y demás"

"¿El mejor partido que jugamos? La final por lo que significaba. Fue hermoso como se dio, fuimos protagonistas todo el partido y se pudo disfrutar., porque justamente era un equipo con el ya nos conocemos mucho, estaban en su pista, su gente. Leonardo Murialdo venía muy bien también".

Consultada como se mantiene el nivel alto del equipo desde ahora en más, la jugadora expresó que: "con esfuerzo, sacrificio y humildad ante todo como lo venimos haciendo. No fue casualidad haber ganado este campeonato argentino. Fue el premio a todo eso. Entonces sabemos que tenemos que seguir enfocadas para seguir buscando nuestra mejor versión dentro de la pista".

Lo que viene para las chicas de IMPSA

Luego "Yani" explicó que vienen dos competencias de nivel como son la Liga nacional y panamericano: "Lo mejor es que este grupo no se conforma y queremos seguir metiendo para poder estar a la altura".

Sobre los próximos desafíos junto a sus dirigidas, Giunta contó que: "tenemos la segunda etapa de la Liga Nacional, que inicia con los cuartos de final. Después, en noviembre jugaremos el Panamericano de clubes".

La capitana del elenco es Yamila Nahim, que puntualizó: "Resalto que contamos y recibimos mucho apoyo del club, Hugo el presidente y todos los que están atrás, siempre presentes. Ni contar con la gente del club, somos una familia. Y eso también es muy lindo e importante".

Todas las campeonas de hockey patín argentino

El elenco campeón argentino estuvo integrado por: Paula Zeballo, Yamila Nahim, María Rioja, Bianca Rivero, Agustina Díaz, Viviana Díaz, Yanina Defeliche, Micaela escudero, Morena Padilla y Selena Devita. El DT es Gustavo Giunta y el PF: Pablo Montenegro

¿Cómo fue el camino al oro?

Las dirigidas por Gustavo Giunta empezaron a recorrer el camino hacia la medalla dorada en una fase de grupos que fue muy fructífera, les tocó conformar la zona "B" junto a Concepción Patín Club y Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), ambos de San Juan y las chicas de Huracán de Parque Patricios.

En esta etapa las violetas jugaron 3 cotejos y sumaron 9 puntos, con 19 goles a favor y 1 en contra.

Impsa venció a Huracán de Buenos Aires, por 12 a 1, a Concepción por 3 a 0 y a SEC por 4-0.

Después en cuartos de final, el quinteto mendocino dio cuenta de Centro Valenciano por 3 a 1. En semifinales derrotó a UVT por 2 a 1 y en la gran final derrotó a Leonardo Murialdo por 4 a 1.