Polideportivo: El equipo de Mendoza viajó a Salta para competir en los Juegos Nacionales Adultos

Una delegación de 55 mendocinos viajó a Salta para competir en once disciplinas, promoviendo inclusión, socialización y disfrute a través del deporte. La competencia se denomina Juegos Nacionales de Adultos mayores y es el principal certamen polideportivo del país para esta franja etaria

La delegación mendocina que nos representa en los Juegos Nacionales Adultos Mayores ya se encuentra en Salta, lista para competir en uno de los encuentros deportivos y sociales más importantes del país.

Está integrada por 55 deportistas, además de profesores y la directora de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli, quienes participarán en distintas disciplinas: truco, tenis, tenis de mesa, newcom, orientación, circuito de habilidades, tejo, sapo, ajedrez, pádel y kermes.

Estos juegos reúnen a delegaciones de todo el país, donde las personas mayores encuentran un espacio no solo para competir , sino también para disfrutar, socializar y compartir experiencias.

La directora Viviana Balzarelli destacó: “La participación de nuestros adultos mayores en los Juegos Nacionales Evita es mucho más que una competencia deportiva. Es la oportunidad de encontrarse, de socializar y de disfrutar. La práctica deportiva en esta etapa de la vida trae beneficios físicos, emocionales y sociales, y sobre todo genera inclusión. Es un orgullo acompañar a esta delegación que refleja el espíritu de Mendoza: compromiso, alegría y ganas de superarse”.

La presencia mendocina en Salta es una muestra del trabajo sostenido en políticas de inclusión a través del deporte, promoviendo el bienestar y la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.