Los 3 destinos del Caribe que los expertos en viajes recomiendan para este año

Diez expertos coinciden en que, aunque existen muchas opciones en el mar Caribe , tres destinos sobresalen por sus características distintivas. Cada isla ofrece experiencias particulares, desde el lujo sofisticado hasta la naturaleza intacta, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan combinar descanso, aventura y cultura local durante sus vacaciones.

San Bartolomé encabeza la lista por su combinación de lujo y sencillez. Allison Collier, de Collier Travel Collective, resalta que se puede alternar cenas en exclusivos clubes de playa con almuerzos informales en panaderías locales.

Kaleigh Kirkpatrick, fundadora de The Shameless Tourist, destaca sus 17 playas, gastronomía franco-caribeña, hoteles elegantes y facilidad para recorrer la isla en menos de una hora. Andrew Satkowiak, de The Luxury Travel Agency, agrega que la isla evoca el sur de Francia por su herencia francesa y ambiente europeo.

Entre sus atractivos está el esnórquel en los arrecifes de Buccoo, la gastronomía local y la música de steelpan. Rosalyn Acosta, de Live Heal Travel, señala que presenciar el desove de tortugas laúd gigantes es una experiencia única y conmovedora.

Tobago - el Caribe Tobago - el Caribe Gentileza

3-Anguilla

Anguilla destaca por su exclusividad y ambiente boutique. Amber Haggerty, de Amber Everywhere, aprecia sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para quienes buscan tranquilidad. Jason Wright, de Paradise Weddings, coincide en que la isla ofrece un entorno relajado, sin multitudes ni cruceros, con resorts boutique y excelente gastronomía.

Anguilla - el Caribe Anguilla - el Caribe Gentileza

Otras islas recomendadas

Los expertos también sugieren Jamaica, con su oferta cultural y actividades para todo tipo de viajeros; Turks & Caicos, con playas prácticamente desiertas y excursiones de buceo; Puerto Rico, por su diversidad cultural, senderos y playas; y Santa Lucía, ideal para parejas y turismo romántico gracias a sus emblemáticos Pitons y opciones de senderismo y catamarán. Estas opciones de viajes completan la oferta, creando un ambiente perfecto para lunas de miel y escapadas inolvidables.