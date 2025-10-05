5 de octubre de 2025 - 16:50

Los 3 destinos del Caribe que los expertos en viajes recomiendan para este año

El Caribe se consolida como la región favorita para vacaciones insulares, según diez especialistas consultados por Travel + Leisure.

Playas del Caribe

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

Diez expertos coinciden en que, aunque existen muchas opciones en el mar Caribe, tres destinos sobresalen por sus características distintivas. Cada isla ofrece experiencias particulares, desde el lujo sofisticado hasta la naturaleza intacta, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan combinar descanso, aventura y cultura local durante sus vacaciones.

Leé además

Arrancaron las consultas para estas vacaciones de verano y los mendocinos eligen entre Brasil, Chile y la costa atlántica

¿Chile, la costa atlántica o Brasil?: a dónde quieren viajar los mendocinos este verano

Por Sandra Conte
Murió el reconocido alpinista Balin Miller, de 23 años.

Murió un reconocido alpinista tras caer de 700 metros mientras transmitía en vivo su escalada

Por Redacción Mundo

1-San Bartolomé

San Bartolomé encabeza la lista por su combinación de lujo y sencillez. Allison Collier, de Collier Travel Collective, resalta que se puede alternar cenas en exclusivos clubes de playa con almuerzos informales en panaderías locales.

Kaleigh Kirkpatrick, fundadora de The Shameless Tourist, destaca sus 17 playas, gastronomía franco-caribeña, hoteles elegantes y facilidad para recorrer la isla en menos de una hora. Andrew Satkowiak, de The Luxury Travel Agency, agrega que la isla evoca el sur de Francia por su herencia francesa y ambiente europeo.

San Bartolomé - Mar Caribe
San Bartolomé - Mar Caribe

San Bartolomé - Mar Caribe

2-Tobago

Tobago se presenta como el secreto mejor guardado del Caribe. Kendra Guild, vicepresidenta de Solos, valora sus aguas turquesa, selvas vírgenes y ambiente relajado.

Entre sus atractivos está el esnórquel en los arrecifes de Buccoo, la gastronomía local y la música de steelpan. Rosalyn Acosta, de Live Heal Travel, señala que presenciar el desove de tortugas laúd gigantes es una experiencia única y conmovedora.

Tobago - el Caribe
Tobago - el Caribe

Tobago - el Caribe

3-Anguilla

Anguilla destaca por su exclusividad y ambiente boutique. Amber Haggerty, de Amber Everywhere, aprecia sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para quienes buscan tranquilidad. Jason Wright, de Paradise Weddings, coincide en que la isla ofrece un entorno relajado, sin multitudes ni cruceros, con resorts boutique y excelente gastronomía.

Anguilla - el Caribe
Anguilla - el Caribe

Anguilla - el Caribe

Otras islas recomendadas

Los expertos también sugieren Jamaica, con su oferta cultural y actividades para todo tipo de viajeros; Turks & Caicos, con playas prácticamente desiertas y excursiones de buceo; Puerto Rico, por su diversidad cultural, senderos y playas; y Santa Lucía, ideal para parejas y turismo romántico gracias a sus emblemáticos Pitons y opciones de senderismo y catamarán. Estas opciones de viajes completan la oferta, creando un ambiente perfecto para lunas de miel y escapadas inolvidables.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La polémica iniciativa de Estados Unidos: planea ofrecer US$ 2.500 a niños migrantes para deportarse voluntariamente

La polémica iniciativa de Estados Unidos: planea ofrecer US$ 2.500 a niños migrantes para deportarse voluntariamente

Por Redacción Mundo
El papa León XIV cumple 70 años

El Papa León XIV prepara su primera exhortación apostólica: cuál es su vínculo con Francisco

Por Redacción Mundo
El joven alpinista murió durante una transmisión en vivo mientras escalaba El Capitán, una de las paredes de granito más desafiantes del mundo.

Un escalador de 23 años murió al caer de una de las paredes más peligrosas mientras transmitía en vivo

Por Redacción Mundo
Fernando acudió al programa En boca de todos para comentar que su pareja le fue infiel con y su  supuesto amigo y ahora ambos son okupas de su casa.

La peor novia del mundo: le es infiel con su amigo, se queda con su casa y le exige 30.000 euros para irse

Por Redacción Mundo