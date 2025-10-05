5 de octubre de 2025 - 12:53

Murió un reconocido alpinista tras caer de 700 metros mientras transmitía en vivo su escalada

Se trata de Balin Miller, un joven de 23 años que era famoso en TikTok por compartir sus expediciones. El accidente ocurrió en el Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos.

El reconocido alpinista Balin Miller, de 23 años, falleció mientras realizaba una escalada en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos. El joven, famoso en redes sociales por compartir sus expediciones, transmitía en vivo por TikTok su ascenso cuando ocurrió el trágico accidente.

En pleno tramo final de la escalada, Miller cayó más de 700 metros ante la mirada atónita de unas 500 personas que seguían su transmisión. Además, testigos que se encontraban en el lugar alertaron a los equipos de rescate del parque, aunque ya no pudieron hacer nada para salvarlo.

Testimonio de su hermano

Según contó su hermano, Dylan Miller, a la agencia AP, la caída se produjo cuando el joven intentaba liberar unas bolsas que habían quedado trabadas en la roca. En ese momento, habría quedado sin cuerda de seguridad y terminó precipitándose desde gran altura.

“Él decía que se sentía más vivo cuando estaba escalando. Soy su hermano mayor, pero él fue mi mentor”, expresó Dylan, profundamente conmovido.

Miller era conocido como el “orange tent guy” apodo que se ganó por sus características carpa naranja, símbolo de sus aventuras al aire libre. En TikTok acumulaba miles de seguidores que lo acompañaban en cada travesía.

La noticia generó un fuerte impacto tanto en la comunidad de montañistas como en las redes sociales, donde compañeros y admiradores le dedicaron mensajes de despedida.

Testigo relató el accidente: “Quedé en shock”

En las últimas horas, un usuario de TikTok que dice ser quien transmitió en vivo la caída fatal de Balin, habló en un video. Se trata de Eric Kufrin, un aficionado al camping que desde hace años se dedica a grabar contenido en parques naturales, particularmente en el Yosemite.

El joven se mostró desconsolado y en shock tras haber visto en primer persona la tragedia. "He visto muchas informaciones incorrectas en las redes sociales, y quería aclarar varias cosas en memoria del escalador Balin", indicó.

"Mi objetivo era simplemente compartir lo que estaba pasando", manifestó. Aseguró que vio a Miller llegó a la cima de la ruta, y luego sobrevino la caída. "Lo vi descender en rapel por el extremo de su cuerda, y luego lo vi caer todo el trecho hasta el suelo", lamentó.

"No podía creerlo, estaba en shock", expresó consternado.

