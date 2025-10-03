3 de octubre de 2025 - 20:25

Estados Unidos destruyó una "narcolancha" cerca de Venezuela: 4 muertos

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que el ataque en aguas internacionales fue contra una “narcolancha” y que actuó por orden de Donald Trump.

EE.UU. lanzó un misil contra una “narcolancha” en el Caribe

Foto:

Captura video
Por Redacción Mundo

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (…) letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, publicó en la red social. “Cuatro narcoterroristas a bordo del navío murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, agregó Hegseth, que también publicó un video, según reportó el sitio DW.

secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, dio una conferencia de prensa luego del bombardeo a bases nucleares de Irán.

El funcionario apuntó que la acción, realizada aparentemente con un misil, “se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los estadounidenses. “¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, añadió.

“Nuestros servicios de inteligencia, sin duda, confirmaron que esta embarcación estaba traficando narcóticos”, aseguró el secretario de Guerra, según la nueva definición del Departamento de Defensa.

Este ataque se suma a los otros cuatro que Estados Unidos, según el recuento del propio presidente Donald Trump, ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. El saldo hasta ahora sería de al menos 21 muertos.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, Trump declaró que su país está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.

Este despliegue militar ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

