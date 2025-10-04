El Papa León XIV prepara su primera exhortación apostólica: cuál es su vínculo con Francisco

El tema principal será la pobreza. También le dedicó unas palabras a las personas mayores, donde los catalogó como “un don”.

El jueves 9 de octubre, el papa León XIV hará pública su primera exhortación apostólica bajo el título Dilexi te (Él te ha amado), según confirmó este sábado la Santa Sede en un comunicado oficial. El documento, firmado por el pontífice en la biblioteca del Palacio Apostólico en presencia de monseñor Peña Parra, abordará como tema central la pobreza.

Papa Leon XIV El Papa León XIV Visitara a la Argentina en su gira por Latinoamerica Su vínculo con Francisco León XIV eligió para su primer gran texto una exhortación apostólica, género de carácter pastoral con disposiciones sobre cuestiones prácticas, en lugar de una encíclica doctrinal. El título elegido guarda relación con la última encíclica de Francisco, Dilexit nos, publicada en octubre de 2024, meses antes de su fallecimiento, donde reflexionaba sobre el amor humano y divino en el corazón de Jesús.

Papa León XIV El Papa León XIV retomó una tradición que Francisco habia eliminado. Web El nuevo Papa fue elegido el 8 de mayo en el último cónclave y tomó el nombre de León XIV en referencia a León XIII (1878-1903), conocido como el papa de la Revolución industrial y autor de la histórica encíclica social Rerum novarum de 1891. La elección subraya su voluntad de dar continuidad a una tradición de atención a los temas sociales y a los sectores más vulnerables.

Las palabras a las personas mayores En paralelo a la preparación de esta exhortación, León XIV dedicó su discurso de este viernes a los participantes de un congreso internacional sobre la Pastoral de las personas mayores, donde definió a los ancianos como “un don” y reclamó que ninguno de ellos sea abandonado o considerado inútil.

Papa León XIV El Papa León XIV retomó una tradición que Francisco habia eliminado. Web “¡Que nadie sea abandonado! ¡Que nadie se sienta inútil!”, expresó el pontífice, reforzando la idea de una Iglesia atenta a los más frágiles. En ese mismo encuentro, el cardenal Robert Prevost subrayó que la prolongación de la vida debe ser considerada una bendición y un signo de esperanza para el mundo entero.