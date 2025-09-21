El papa León XIV sigue reclamando paz en Medio Oriente: "Los pueblos necesitan paz, no venganza"

El Pontífice se refirió a la situación en la Franja de Gaza, donde los palestinos se vieron forzados a abandonar sus casas por pedido del ejército israelí.

Una imagen, proporcionada por la Oficina de Prensa de Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro; Ciudad del Vaticano, 21 de septiembre de 2025.

En el marco de la oración del Ángelus, el papa León XIV elevó otro pedido por “paz en Medio Oriente” y cuestionó “el uso de la violencia” para solucionar los conflictos. El Pontífice se refirió de manera especial a la situación en la Franja de Gaza, donde miles de palestinos se vieron forzados a abandonar sus casas.

El discurso del Santo Padre se dio luego de que el ejército de Israel ordenara la evacuación en la ciudad de Gaza. En él, se dirigió a las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de la Franja de Gaza y que estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro.

La gente sufre en esa “tierra martirizada”, asumió el papa El Papa expresó su aprecio por la iniciativa de dichas agrupaciones, las cuales “en toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”.

En su discurso, León XIV fue contundente: “Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”.

Además, el Papa saludó a los peregrinos de distintas diócesis, así como a los sacerdotes de la Compañía de Jesús. También, brindó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades.