2 de octubre de 2025 - 21:55

El Papa León XIV bendijo un bloque de hielo por la lucha contra el cambio climático

El pontífice usó el bloque de 20.000 años de antigüedad para llamar a la acción sobre la crisis medioambiental.

El Papa León XIV bendijo un bloque de hielo

El Papa León XIV bendijo un bloque de hielo

Foto:

Por Redacción Mundo

El papa León XIV acaparó la atención a nivel internacional tras bendecir un fragmento de hielo proveniente de un glaciar de Groenlandia, en un acto cargado de profundo simbolismo, con el propósito de concientizar sobre los efectos devastadores del cambio climático en el planeta.

Leé además

El retrato de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro para la canonización de Carlo Acutis y Piergiorgio Frassati, en el Vaticano, el 7 de septiembre de 2025. Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006, será canonizado por el Papa León XIV en una ceremonia en el Vaticano, convirtiéndose en el primer santo milenario.

Carlo Acutis ya es santo: el "influencer de Dios" canonizado por el papa León XIV

Por Redacción Mundo
El papa León XIV cumple 70 años y miles de fieles le canta el feliz cumpleaños.

El papa León XIV cumple 70 años y miles de fieles le cantaron el "feliz cumpleaños"

Por Redacción Mundo

El simbólico evento se llevó a cabo en Castel Gandolfo y se enmarcó dentro de la conferencia sobre el cambio climático "Brindando Esperanza" (Raising Hope on Climate Change). La reunión fue organizada con motivo del décimo aniversario de la publicación de la encíclica Laudato si, emitida por el papa Francisco en 2015.

Fue en medio de la ceremonia, y tras pronunciar un discurso, que el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, bendijo el fragmento de hielo. El bloque, que poseía más de 20.000 años de antigüedad, se había desprendido del manto glaciar de Groenlandia debido al cambio climático.

Embed

La escena del pontífice frente al hielo que se estaba derritiendo se transformó en una "poderosa metáfora de la urgencia climática".

El hielo provino específicamente del fiordo Nuup Kangerlua, donde se estaba derritiendo en el océano, y fue transportado a Roma por el artista Olafur Eliasson, con el apoyo del geólogo Minik Rosing.

León XIV fue contundente en su mensaje ante más de mil representantes de organizaciones ambientales e indígenas. Habló de la necesidad de una "verdadera conversión ecológica" y criticó abiertamente a los escépticos que "ridiculizan a quienes hablan del calentamiento global".

El Papa advirtió que dañar la naturaleza es un acto incompatible con la fe cristiana, declarando enfáticamente: "No podemos amar a Dios mientras despreciamos sus criaturas".

Del discurso a la acción

Además de su llamado a la conciencia, León XIV anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan de acción: la instalación de una granja solar que convertirá al Vaticano en el primer Estado carbono neutral del mundo.

Su mensaje final fue un llamado tajante a pasar de las palabras a la acción, recordando que el tiempo es esencial, "porque el tiempo corre tan veloz como el hielo cuando se derrite".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una imagen, proporcionada por la Oficina de Prensa de Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro; Ciudad del Vaticano, 21 de septiembre de 2025.

El papa León XIV sigue reclamando paz en Medio Oriente: "Los pueblos necesitan paz, no venganza"

Por Redacción Mundo
El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es realista y pidió a Hamas que lo acepte.

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es "realista" y pidió a Hamas que lo acepte

Por Redacción Mundo
Cobró 330 veces su salario, renunció a su trabajo y la justicia lo absolvió

Error millonario: cobró 330 veces su salario, renunció a su trabajo y el veredicto judicial sorprendió

Por Redacción Mundo
Atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga durante Yom Kippur.

Conmoción por un atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga

Por Redacción Mundo