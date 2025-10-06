6 de octubre de 2025 - 07:36

El Nobel de Medicina 2025 fue para tres investigadores por sus hallazgos sobre el sistema inmunitario

Los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi recibieron el galardón de la Academia sueca.

&nbsp;Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, ganadores del Nobel de Medicina 2025

 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, ganadores del Nobel de Medicina 2025

Foto:

Niklas Elmehed
Por Redacción Mundo

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", informó este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

Los galardonados de este año identificaron los guardias de seguridad del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio organismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NobelPrize/status/1975131786448699467&partner=&hide_thread=false

Los descubrimientos de los premiados sentaron las bases para un nuevo campo de investigación en la tolerancia periférica, lo que impulsó el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, que también puede conducir a trasplantes más exitosos.

Varios de estos tratamientos se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos, aclaró la agencia EFE al reportar la noticia.

La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más eficaces contra el cáncer y prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NobelPrize/status/1975132193295946234&partner=&hide_thread=false

Sakaguchi, descubrió en 1995 una nueva clase de células T, un hallazgo clave, ya que en esos momento muchos investigadores estaban convencidos de que la tolerancia inmunológica sólo se desarrollaba debido a la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas en el timo, a través de un proceso denominado tolerancia central.

El científico demostró que el sistema inmunitario es más complejo y descubrió una clase de células inmunitarias hasta entonces desconocida, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunes.

Brunkow y Ramsdel, obtuvieron conocimientos decisivos sobre el origen de las enfermedades autoinmunes, después de que en 2001 hicieran un descubrimiento clave, cuando explicaron por qué una cepa específica de ratones (denominada scurfy) es particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.

Ambos científicos descubrieron que los ratones presentaban una mutación en un gen al que llamaron Foxp3 y demostraron también que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan una grave enfermedad autoinmune, la IPEX.

Más premios Nobel

La semana del Nobel de 2025 continuará hasta el lunes 13 de octubre de la siguiente forma:

  • El martes 7 de octubre se anuncia el Nobel de Física
  • El miércoles 8 de octubre se anuncia el Nobel de Química
  • El jueves 9 de octubre se anuncia el Nobel de Literatura
  • El viernes 10 de octubre se anuncia el Nobel de Paz
  • El lunes 13 de octubre se anuncia el Nobel de Economía
