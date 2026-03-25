Polémica en España por un bar que habría sido montado para escuchar a magistrados

Un bar ubicado a pocos metros de la Audiencia Nacional en Madrid quedó en el centro de una polémica. El local fue apuntado por la prensa por su posible utilización para interceptar conversaciones de magistrados .

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La denuncia fue expuesta por la periodista Teresa Gómez en un programa televisivo, donde señaló que el negocio habría sido impulsado por un empresario investigado con el objetivo de “espiar las conversaciones de los jueces” .

Según la información difundida, el local estaría vinculado a José Ángel Prieto , un empresario investigado en una de las principales tramas de hidrocarburos del país. La causa es seguida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Un equipo periodístico que se trasladó hasta el lugar aseguró que no se les permitió el ingreso al establecimiento , lo que alimentó las sospechas sobre lo que podría ocurrir en su interior.

De acuerdo con lo revelado, Prieto no actuaría solo. También estaría siendo investigado junto a Ignacio Purcel Mena , vinculado al tráfico de armas y con antecedentes judiciales, además de un tercer socio.

Los tres formarían parte de una investigación iniciada en agosto de 2025 por una presunta trama de hidrocarburos que habría defraudado hasta 300 millones de euros en concepto de IVA.

Cómo habría surgido la idea del “bar espía”

Según trascendió, el origen del proyecto se remonta a una reunión entre los socios en el hotel Meliá Fénix. En ese contexto, la UDEF solicitó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, que fueron entregadas por un empleado.

A partir de ese episodio, y ante el avance de la investigación, el empresario habría decidido instalar el bar en las inmediaciones del tribunal con el presunto objetivo de escuchar conversaciones vinculadas a la causa judicial.