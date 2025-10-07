7 de octubre de 2025 - 07:41

Otorgaron el Nobel de Física 2025 a tres investigadores por sus descubrimientos en mecánica cuántica

El británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis fueron premiados por la Academia de Suecia.

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

Niklas Elmehed
John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

Gentileza
Por Redacción Mundo

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este martes que el premio Nobel de Física 2025 fue otorgado al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis "por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico".

El comité elogió a los galardonados por demostrar que “las extrañas propiedades del mundo cuántico pueden concretarse en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano”.

Clarke, respondiendo preguntas en una conferencia de prensa, dijo que estaba “completamente atónito” al enterarse de que había ganado el premio.

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025
John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

“No nos habíamos dado cuenta de ninguna manera de que esto podría ser la base de un premio Nobel”, admitió Clarke sobre su investigación en la década de 1980 en la Universidad de California, Berkeley.

La mecánica cuántica, que describe cómo se comporta la materia y la energía a escala atómica o inferior, permite que una partícula pase directamente a través de una barrera, en un proceso llamado “tunelización”.

Cando interviene un mayor número de partículas, estos efectos mecánicos cuánticos suelen volverse insignificantes. Lo que es cierto a nivel microscópico no se creía que lo fuera a nivel macroscópico. Por ejemplo, mientras que un solo átomo podía atravesar una barrera, una pelota de tenis, compuesta por una enorme cantidad de partículas, no puede.

No obstante, el trío de investigadores realizó experimentos para demostrar que el efecto túnel cuántico también se puede observar a escala macroscópica.

El año pasado, el premio fue para John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton, quienes realizaron investigaciones sobre el aprendizaje automático, la clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

En retrospectiva, otros laureados del Nobel de Física fueron Albert Einstein, en 1921, Marie Curie, en 1903, o Max Planck, en 1918. Por otro lado, el Comité destaca que algunos de los descubrimientos más importantes de los reconocidos por el galardón han sido los rayos X (atribuidos a Wilhelm Röntgen en 1901), los dispositivos de carga acoplada a las cámaras (Premio Nobel de Física en 2009) y las luces LED (premiadas en 2014).

Más premios Nobel 2025

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi. Después del de Física a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, queda el siguiente calendario:

  • El miércoles 8 de octubre se anuncia el Nobel de Química
  • El jueves 9 de octubre se anuncia el Nobel de Literatura
  • El viernes 10 de octubre se anuncia el Nobel de Paz
  • El lunes 13 de octubre se anuncia el Nobel de Economía
