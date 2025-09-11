Nueva suba del dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

El dólar minorista vuelve a cotizar al alza este jueves 11 de septiembre a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $5 respecto al cierre del miércoles.

El dólar blue , por su parte, también se mueve con un leve ascenso a $1.400 para la venta.

Desde que el Gobierno levantó el cepo en abril, rige un esquema de banda de flotación para el tipo de cambio, con ajustes del 1% mensual. En septiembre, el techo pasó de $1.400 a $1.471,40, mientras que el piso se redujo de $1.000 a $951, lo que delimita el rango de intervención oficial.

En ese marco, y tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el dólar marcó su récord histórico el lunes por la mañana, cuando llegó a $1.460 en el Banco Nación y hasta $1.480 en otras entidades privadas. Sin embargo, hacia el cierre bajó a $1.425 , nivel que se repitió el martes.

El miércoles repuntó $10 y cerró en $1.435, manteniéndose dentro de la franja establecida por el Banco Central.

A cuánto cotiza el dólar hoy, banco por banco

Banco Nación

Compra: $1.390

Venta: $1.440

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1966144295376925069&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/KTlcZoFkOL — Prensa BNA (@prensabna) September 11, 2025

Supervielle $1.386 / $1.436

Patagonia $1.390 / $1.440

Galicia $1.390 / $1.440

Santander $1.390 / $1.440

Macro $1.385 / $1.445

BBVA $1.395 / $1.445

ICBC $1.385 / $1.452

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.872 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.380

Venta: $1.400

Ya es oficial qué precio tendrá el dólar este jueves 18 de julio, cuando abran los bancos (3) Dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.431,68 (+ $5,07)

Venta: $1.432,12 (+ $4,18)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.433,89 (+ $11,98)

Venta: $1.437,52 (+ $6,20)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.