Nafta y gasoil con descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 usando estas billeteras virtuales y bancos

Las estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma lanzaron durante septiembre promociones que permiten ahorrar hasta un 30% en combustibles. Los descuentos se activan al pagar con billeteras virtuales y tarjetas de bancos seleccionados.
Además, los reintegros alcanzan los $40.000 mensuales, con topes que varían según la entidad y el tipo de cliente en cada comercio. Cada cadena de estaciones definió su esquema de beneficios para nafta y gasoil en alianza con bancos y apps propias.
YPF
En la App YPF y Serviclub:
10% en Infinia (nafta y diésel) los lunes pagando con dinero en la app. Tope $3.000 semanal y $15.000 mensual.
6% en todos los combustibles de 0 a 6 hs, sin tope, acumulable.
5% adicional para socios ACA, con tope de $11.500 mensual.
Con bancos y billeteras:
Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum, tope $15.000. Clientes Selecta, 30% con Visa Signature, tope $25.000.
Banco Santander: jueves, 20% con Visa Black/Platinum, tope $15.000 y un extra del 10% en “Sorpresa”, tope $5.000.
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra, tope $5.000.
Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito vía MODO/Buepp, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.
Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+, tope $15.000.
Banco Comafi: sábados, 10%, tope $5.000. Clientes Único: 20%, tope $8.000 semanal y hasta $32.000 mensual.
Banco ICBC: martes, 15% clientes con cuenta sueldo, tope $15.000.
Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One pagando con App YPF, tope $8.000.
Shell
En la App Shell Box:
10% en V-Power los miércoles, tope $4.000 semanal.
Con bancos y alianzas:
Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power, tope $4.000 semanal.
Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+, tope $20.000 mensual.
Banco Ciudad: domingos, 10%, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra, tope $5.000.
Banco Comafi: domingos, 10%, tope $5.000 semanal. Clientes Único: 20%,tope $8.000 semanal, hasta $32.000 mensual.
Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power, tope $4.000. Con tarjeta Cencosud, +5% extra.
Axion Energy
En la App ON:
10% en Quantium los lunes y viernes.
Nafta: tope mensual $5.000 (niveles 1 y 2) / $7.500 (niveles superiores).
Diésel: tope quincenal $5.000.
Con bancos y billeteras:
Banco Nación: todos los días, 10% con MODO BNA+, tope $15.000.
Banco Ciudad: domingos, 10%, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra,tope $5.000.
Banco Comafi: lunes, 10%, tope $5.000 semanal. Clientes Único: 20%, tope $8.000 semanal, hasta $40.000 en septiembre.
Banco BBVA: sábados, 20% con crédito vía MODO para cuenta sueldo adherida a ON, tope $6.000.
Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa, tope $5.000 mensual.
Puma Energy
En la App Puma Pris:
Miércoles, 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
Acumulación de puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.
Con bancos:
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000.
Banco Comafi: viernes, 15% con débito/crédito vía MODO, tope $7.000 semanal.
Para aprovechar al máximo los descuentos en nafta y gasoil conviene planificar las cargas según los días y topes de cada banco o billetera virtual. Una estrategia útil es combinar los beneficios de la app de la estación con la tarjeta que tenga mayor reintegro, siempre respetando los límites semanales o mensuales.
También resulta práctico distribuir las cargas a lo largo del mes y aprovechar horarios especiales, como los descuentos que funcionan de madrugada. Además, conviene sumar puntos de programas de fidelidad, como Serviclub en YPF o Puma Pris, y revisar las alianzas con supermercados y tarjetas para obtener rebajas adicionales.