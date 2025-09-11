11 de septiembre de 2025 - 09:52

Nafta y gasoil con descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 usando estas billeteras virtuales y bancos

Ahorrá hasta 30% en nafta y gasoil y obtené reintegros de hasta $40.000 con bancos, billeteras virtuales y apps de estaciones de servicio.

Las promociones se activan según el banco, la billetera virtual y la estación elegida, con topes semanales y mensuales.

Las promociones se activan según el banco, la billetera virtual y la estación elegida, con topes semanales y mensuales.

Foto:

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma lanzaron durante septiembre promociones que permiten ahorrar hasta un 30% en combustibles. Los descuentos se activan al pagar con billeteras virtuales y tarjetas de bancos seleccionados.

Leé además

Entre los equipos destacados se encuentran aires acondicionados con rebajas de hasta $150.000.

La promo de una cadena con descuentos de hasta 70%: tiene aires acondicionados por menos de $600.000

Por Melisa Sbrocco
Una nueva edición de la campaña Electro Fans promete grandes descuentos para renovar el hogar y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.

Una promo ofrece descuentos de hasta 70% y 12 cuotas sin interés para comprar tecnología y electrodomésticos

Por Redacción Economía

Además, los reintegros alcanzan los $40.000 mensuales, con topes que varían según la entidad y el tipo de cliente en cada comercio. Cada cadena de estaciones definió su esquema de beneficios para nafta y gasoil en alianza con bancos y apps propias.

Descuentos en YPF, Shell, Axion y Puma con bancos y billeteras virtuales

YPF

En la App YPF y Serviclub:

  • 10% en Infinia (nafta y diésel) los lunes pagando con dinero en la app. Tope $3.000 semanal y $15.000 mensual.

  • 6% en todos los combustibles de 0 a 6 hs, sin tope, acumulable.

  • 5% adicional para socios ACA, con tope de $11.500 mensual.

YPF / Nafta
YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos combinables con programas de fidelidad y horarios especiales.

YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos combinables con programas de fidelidad y horarios especiales.

Con bancos y billeteras:

  • Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum, tope $15.000. Clientes Selecta, 30% con Visa Signature, tope $25.000.

  • Banco Santander: jueves, 20% con Visa Black/Platinum, tope $15.000 y un extra del 10% en “Sorpresa”, tope $5.000.

  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra, tope $5.000.

  • Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito vía MODO/Buepp, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.

  • Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+, tope $15.000.

  • Banco Comafi: sábados, 10%, tope $5.000. Clientes Único: 20%, tope $8.000 semanal y hasta $32.000 mensual.

  • Banco ICBC: martes, 15% clientes con cuenta sueldo, tope $15.000.

  • Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One pagando con App YPF, tope $8.000.

Shell

En la App Shell Box:

  • 10% en V-Power los miércoles, tope $4.000 semanal.

Con bancos y alianzas:

  • Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power, tope $4.000 semanal.

  • Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+, tope $20.000 mensual.

  • Banco Ciudad: domingos, 10%, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.

  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra, tope $5.000.

  • Banco Comafi: domingos, 10%, tope $5.000 semanal. Clientes Único: 20%,tope $8.000 semanal, hasta $32.000 mensual.

  • Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power, tope $4.000. Con tarjeta Cencosud, +5% extra.

Axion Energy

En la App ON:

  • 10% en Quantium los lunes y viernes.

  • Nafta: tope mensual $5.000 (niveles 1 y 2) / $7.500 (niveles superiores).

  • Diésel: tope quincenal $5.000.

Shell y Axión se sumaron a YPF y también bajaron sus precios
Planificar las cargas permite aprovechar al máximo los reintegros y sumar beneficios extra de cada app o tarjeta.

Planificar las cargas permite aprovechar al máximo los reintegros y sumar beneficios extra de cada app o tarjeta.

Con bancos y billeteras:

  • Banco Nación: todos los días, 10% con MODO BNA+, tope $15.000.

  • Banco Ciudad: domingos, 10%, tope $10.000. Plan sueldo/jubilados: 15%, tope $15.000.

  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000. Cuenta sueldo: 10% extra,tope $5.000.

  • Banco Comafi: lunes, 10%, tope $5.000 semanal. Clientes Único: 20%, tope $8.000 semanal, hasta $40.000 en septiembre.

  • Banco BBVA: sábados, 20% con crédito vía MODO para cuenta sueldo adherida a ON, tope $6.000.

  • Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa, tope $5.000 mensual.

Puma Energy

En la App Puma Pris:

  • Miércoles, 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).

  • Acumulación de puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.

Con bancos:

  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO, tope $10.000. Éminent: 15%, tope $15.000.

  • Banco Comafi: viernes, 15% con débito/crédito vía MODO, tope $7.000 semanal.

Cómo aprovechar al máximo las promociones en septiembre

Para aprovechar al máximo los descuentos en nafta y gasoil conviene planificar las cargas según los días y topes de cada banco o billetera virtual. Una estrategia útil es combinar los beneficios de la app de la estación con la tarjeta que tenga mayor reintegro, siempre respetando los límites semanales o mensuales.

También resulta práctico distribuir las cargas a lo largo del mes y aprovechar horarios especiales, como los descuentos que funcionan de madrugada. Además, conviene sumar puntos de programas de fidelidad, como Serviclub en YPF o Puma Pris, y revisar las alianzas con supermercados y tarjetas para obtener rebajas adicionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aruba, el destino exótico al que conectará Mendoza vía Aerolineas Argentinas.

Mendoza suma un nuevo vuelo directo a una exclusiva playa del Caribe: cuánto cuesta

Por Redacción Economía
El IPV ofrece créditos hipotecarios para construir casas de 55 a 120 m². Conocé los ingresos mínimos y cómo se realizan los desembolsos.

Crédito hipotecario IPV: cómo se realiza el desembolso y qué casas se pueden financiar

Por Melisa Sbrocco
El interés de Mercado Pago volvió a llamar la atención entre los usuarios.

Vuela el interés de Mercado Pago: cuánto tengo que poner para ganar $500.000

Por Redacción Economía
Con $500.000 invertidos, la diferencia entre entidades puede superar los $10.000 en apenas un mes.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $500.000 en Banco Nación a 30 días

Por Melisa Sbrocco