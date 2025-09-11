Nafta y gasoil con descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 usando estas billeteras virtuales y bancos

Las estaciones de servicio YPF , Shell, Axion y Puma lanzaron durante septiembre promociones que permiten ahorrar hasta un 30% en combustibles . Los descuentos se activan al pagar con billeteras virtuales y tarjetas de bancos seleccionados.

Además, los reintegros alcanzan los $40.000 mensuales, con topes que varían según la entidad y el tipo de cliente en cada comercio. Cada cadena de estaciones definió su esquema de beneficios para nafta y gasoil en alianza con bancos y apps propias.