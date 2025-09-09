Las 4 soluciones prácticas y efectivas para dejar de hablar al dormir, según expertos

Muchas personas se sorprenden cuando les dicen que hablan durante el sueño y no lo recuerdan al despertar . En la mayoría de los casos no es un problema grave, pero puede ser molesto al interrumpir el descanso de otros. Por eso existen 4 soluciones para controlarlo .

Esto dice la psicología sobre las personas que no publican ni contestan mensajes en sus redes sociales

Qué significa tocarse el pelo todo el tiempo, según la psicología

Los expertos explican que este fenómeno es conocido como somniloquia , y puede estar relacionado con factores como el estrés , la falta de sueño profundo o incluso hábitos poco saludables antes de dormir. Afortunadamente, algunas soluciones simples permiten disminuir su frecuencia y mejorar la calidad del descanso.

Acostarse y levantarse siempre a la misma hora es una idea útil porque ayuda a que el organismo regule sus ciclos y evite alteraciones que puedan desencadenar episodios de somniloquia.

Con estas soluciones es posible disfrutar de un descanso más tranquilo y reparador.

Un dormitorio oscuro , ventilado y libre de ruidos interrumpen el sueño profundo. El sueño puede durar horas y generar comodidad.

Practicar algunas técnicas como la meditación , la respiración profunda o el yoga antes de dormir son recomendadas por especialistas en sueño para calmar la mente.

Evitá estimulantes como la cafeína y el alcohol

En las horas previas a acostarse ayuda a que el descanso sea más reparador. La combinación de estos cambios puede disminuir la frecuencia de los episodios de hablar al dormir.

hablar al dormir Con estas soluciones es posible disfrutar de un descanso más tranquilo y reparador. WEB

Existen otras soluciones prácticas para un descanso placentero

Además de las soluciones anteriores y de la reducción del estrés , es recomendable evitar comidas pesadas antes de acostarse, ya que la digestión puede interferir en las fases del descanso.

anteriores y de la reducción del , es recomendable antes de acostarse, ya que la digestión puede interferir en las fases del descanso. Al dormir de lado en lugar de boca arriba también puede marcar la diferencia, ya que algunas posturas favorecen un sueño más tranquilo.

en lugar de boca arriba también puede marcar la diferencia, ya que algunas favorecen un sueño más tranquilo. Además, una opción ideal es mantener un registro de los episodios. Eso puede ayudar a identificar patrones y factores desencadenantes, lo que facilita tomar medidas específicas.

En caso de que el problema persista con frecuencia o se complementa con otros trastornos como sonambulismo o apnea del sueño, lo más adecuado es consultar a un especialista en medicina del sueño.

hablar al dormir Con estas soluciones es posible disfrutar de un descanso más tranquilo y reparador. WEB

De hecho, algunos profesionales como los de American Academy of Sleep Medicine, recomiendan estudios como la polisomnografía para analizar el descanso y ofrecer tratamientos personalizados. Eso busca ayudar mejorando la calidad de vida de quien habla al dormir y también de las personas con las que comparte habitación.