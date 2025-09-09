9 de septiembre de 2025 - 21:26

Las 4 soluciones prácticas y efectivas para dejar de hablar al dormir, según expertos

Hablar mientras se duerme es un hábito común de lo que parece y puede afectar tanto al descanso como a quienes comparten la habitación. Conocé las 4 soluciones.

Con estas soluciones es posible disfrutar de un descanso más tranquilo y reparador.






Muchas personas se sorprenden cuando les dicen que hablan durante el sueño y no lo recuerdan al despertar. En la mayoría de los casos no es un problema grave, pero puede ser molesto al interrumpir el descanso de otros. Por eso existen 4 soluciones para controlarlo.

Los expertos explican que este fenómeno es conocido como somniloquia, y puede estar relacionado con factores como el estrés, la falta de sueño profundo o incluso hábitos poco saludables antes de dormir. Afortunadamente, algunas soluciones simples permiten disminuir su frecuencia y mejorar la calidad del descanso.


4 soluciones que reducen el habla nocturna y mejoran la calidad del sueño

Mantené una rutina de sueño regular

Acostarse y levantarse siempre a la misma hora es una idea útil porque ayuda a que el organismo regule sus ciclos y evite alteraciones que puedan desencadenar episodios de somniloquia.

Creá un ambiente adecuado para descansar

Un dormitorio oscuro, ventilado y libre de ruidos interrumpen el sueño profundo. El sueño puede durar horas y generar comodidad.

Reducir el estrés acumulado durante el día

Practicar algunas técnicas como la meditación, la respiración profunda o el yoga antes de dormir son recomendadas por especialistas en sueño para calmar la mente.

Evitá estimulantes como la cafeína y el alcohol

En las horas previas a acostarse ayuda a que el descanso sea más reparador. La combinación de estos cambios puede disminuir la frecuencia de los episodios de hablar al dormir.


Existen otras soluciones prácticas para un descanso placentero

  • Además de las soluciones anteriores y de la reducción del estrés, es recomendable evitar comidas pesadas antes de acostarse, ya que la digestión puede interferir en las fases del descanso.
  • Al dormir de lado en lugar de boca arriba también puede marcar la diferencia, ya que algunas posturas favorecen un sueño más tranquilo.
  • Además, una opción ideal es mantener un registro de los episodios. Eso puede ayudar a identificar patrones y factores desencadenantes, lo que facilita tomar medidas específicas.

En caso de que el problema persista con frecuencia o se complementa con otros trastornos como sonambulismo o apnea del sueño, lo más adecuado es consultar a un especialista en medicina del sueño.


De hecho, algunos profesionales como los de American Academy of Sleep Medicine, recomiendan estudios como la polisomnografía para analizar el descanso y ofrecer tratamientos personalizados. Eso busca ayudar mejorando la calidad de vida de quien habla al dormir y también de las personas con las que comparte habitación.

