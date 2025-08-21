21 de agosto de 2025 - 09:46

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

La ciencia ha demostrado que este alimento tiene propiedades que favorecen la salud, ayudando a regular el descanso y a reducir problemas de insomnio.

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

Para alejar los ronquidos durante la noche, este alimento podrá generar un mejor descanso porque provoca mejoras en la garganta.

El alimento natural que ayuda a dejar de roncar por la noche, según expertos

Por Redacción
Los saquitos de té usados esconden un fertilizante natural que transforma tus plantas.

Dejá de tirarlo a la basura: el fertilizante natural ideal para tus plantas

Por Andrés Aguilera

Diversos estudios han revelado que algunos alimentos influyen directamente en la calidad del sueño. Estos aportan nutrientes y compuestos naturales que regulan los ciclos de descanso, reducen el estrés y favorecen la producción de melatonina y serotonina, dos sustancias fundamentales para dormir mejor y combatir el insomnio. La ciencia respalda que una dieta equilibrada puede mejorar el descanso nocturno.

image
El alimento que mejora el sue&ntilde;o, combate el insomnio y fortalece la salud

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

El alimento natural que combate el insomnio

Entre todos los alimentos estudiados, uno destaca por su efectividad: la cúrcuma. Este condimento milenario no solo aporta sabor a las comidas, sino que también contiene curcumina, un compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Investigaciones científicas indican que la cúrcuma ayuda a relajar el sistema nervioso, mejorando la calidad del sueño y reduciendo episodios de insomnio.

image
El alimento que mejora el sue&ntilde;o, combate el insomnio y fortalece la salud

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

Además, la curcumina favorece el equilibrio de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que permite alcanzar un descanso más profundo y reparador. Por eso, expertos en salud recomiendan incorporarla en la dieta diaria, ya sea en comidas, infusiones o suplementos naturales.

Beneficios adicionales de la cúrcuma

La cúrcuma no solo ayuda a dormir mejor. Su acción antioxidante protege las células frente al envejecimiento, mientras que sus propiedades antiinflamatorias contribuyen al cuidado de las articulaciones y al buen funcionamiento del cerebro. La ciencia también ha comprobado su potencial para fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades crónicas.

image
El alimento que mejora el sue&ntilde;o, combate el insomnio y fortalece la salud

El alimento que mejora el sueño, combate el insomnio y fortalece la salud

Incluir este alimento en la alimentación cotidiana puede marcar la diferencia en la salud integral, favoreciendo no solo el descanso nocturno sino también el bienestar general.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más vendehumo y agrandado de todos.

El signo más vendehumo y agrandado del zodíaco: habla mucho, hace poco

Por Andrés Aguilera
La sensación de descarga de electricidad al tocar la puerta del auto no es peligrosa y puede prevenirse fácilmente.

No es peligroso: qué significa la descarga de electricidad al tocar la puerta del auto

Por Redacción
Para la psicología, equilibrar la luz en los espacios del hogar contribuye al bienestar y a mantener una relación más positiva con el entorno.

Qué significa vivir siempre a oscuras, según la psicología

Por Redacción
La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

No es una simple reacción: por qué aparece la piel de gallina, según especialistas

Por Redacción