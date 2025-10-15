"La Reini" confesó que tuvo un romance con un participante de MasterChef Celebrity que nadie sabe

La influencer le pidió a Wanda Nara que le ayude a conseguir un novio con plata. Además, lanzaron una indirecta contra "La China" Suárez: "No somos Tatianas".

Sofi “La Reini” Gonet le confesó a Wanda Nara que tuvo un romance con un participante de MasterChef Celebrity. Mientras cocinaba, la conductora se acercó a charlar con ella sobre su vida personal, sin imaginar que obtendría una confesión. Además, ambas tiraron una indirecta contra "La China" Suárez, la actual novia de Mauro Icardi.

Mientras “La Reini” cocinaba Wanda se acercó a su estación para conversar y le preguntó directamente si estaba en pareja, en relación a su última historia conocida con Homero Pettinato. Tajante, la participante respondió: “De ninguna manera estoy de novia”.

Ante esa respuesta, la conductora le contó que es “experta en armar parejas” y la influencer le siguió el juego. “Confío en el criterio de Wanda. Quiero un hombre con plata”, bromeó.

El palito para "La China" Suárez Entonces, Nara le advirtió que no mirara a Maxi López, ya que tiene mujer y, además, ella lo dejó sin dinero tras el divorcio a lo que Sofi respondió sin filtro: “No, si está casado no me importa”. En ese momento llegó el palito para “La China” Suárez. “Yo no soy Tatiana”, le dijo en referencia el término que usa el youtuber Martín Cirio para referirse a la actriz y su relación, que inició mientras él aún estaba casado, con Mauro Icardi.

Embed - Wanda entra en la vida amorosa de la Reini: "En este grupo hay algo para vos" - Masterchef Celebrity Fue entonces cuando la conductora notó algo más y lanzó una pista: “Hay algo acá… En este grupo hay algo para vos”. “La Reini” sorprendió a todos con una revelación inesperada.