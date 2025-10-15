15 de octubre de 2025 - 10:56

"La Reini" confesó que tuvo un romance con un participante de MasterChef Celebrity que nadie sabe

La influencer le pidió a Wanda Nara que le ayude a conseguir un novio con plata. Además, lanzaron una indirecta contra "La China" Suárez: "No somos Tatianas".

La sorpresa de Wanda Nara ante la confesión de un romance secreto entre La Reini y un participante de MasterChef Celebrity

La sorpresa de Wanda Nara ante la confesión de un romance secreto entre "La Reini" y un participante de MasterChef Celebrity

Ante esa respuesta, la conductora le contó que es “experta en armar parejas” y la influencer le siguió el juego. “Confío en el criterio de Wanda. Quiero un hombre con plata”, bromeó.

El palito para "La China" Suárez

Entonces, Nara le advirtió que no mirara a Maxi López, ya que tiene mujer y, además, ella lo dejó sin dinero tras el divorcio a lo que Sofi respondió sin filtro: “No, si está casado no me importa”. En ese momento llegó el palito para “La China” Suárez. “Yo no soy Tatiana”, le dijo en referencia el término que usa el youtuber Martín Cirio para referirse a la actriz y su relación, que inició mientras él aún estaba casado, con Mauro Icardi.

Fue entonces cuando la conductora notó algo más y lanzó una pista: “Hay algo acá… En este grupo hay algo para vos”. “La Reini” sorprendió a todos con una revelación inesperada.

“Tengo una historia en este grupo, de una vida pasada… nadie lo sabe”, sentenció y dejó a la “bad bitch” paralizada, por lo que agregó: “Tuve una historia de amor con alguien del certamen, quedaron con intriga”.

¿Quién fue el romance secreto de "La Reini"?

Más adelante de la competencia cuando fue su turno de entregar el plato, la conductora volvió a mencionar la confesión de la influencer frente a todos, entre risas nerviosas y expresiones de “yo no fui” entre los concursantes varones, Sofía dijo que iba a revelar el nombre más adelante en el certamen.

