Sofia Gonet no supera la separación de Homero Pettinato y se fue del país: "No vuelvo..."

La creadora de contenidos , se hospedará por tiempo indefinido en un lujoso hotel y aprovechará la estadía para disfrutar de la compañía de su amiga Delfina , a quien no veía hace años y ahora será su sostén.

La Reini Sofía Gonet emprendió un viaje que le ayude a superar la separación. Web

Lejos de Homero Pettinato, La Reini viajó a Miami

Desde el aeropuerto, La Reini mostró su destino y afirmó que este viaje no será para trabajar para una marca o por vacaciones, sino que puede ser por varios meses. "No vuelvo al país hasta superar a mi ex".