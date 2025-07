El youtuber chileno Germán Garmendia contó que rechazó una millonaria oferta por su canal: "6 Lamborghinis"

“Hace muchos años, por ahí una empresa me ofreció mucho dinero por vender el canal de HolaSoyGerman , lo cual, obviamente, quería decir que yo no tendría control sobre el canal, ya no sería mío, básicamente”, contó en un video que posteó en YouTube esta semana.

¿Cuánto le ofrecieron a Germán Garmendia por vender su canal de youtube?

El chileno explicó que no puede decir la cifra exacta “pero es más o menos el equivalente a 5 o 6 Lamborghinis“. En Chile, estos autos superan los 110 millones de pesos. “Sinceramente, ¿a mí de qué me sirve tener un montón de autos estacionados afuera?”, ironizó. “Creo que hubiera sido horrible si alguien transformara este canal en otra cosa”.

“Muchas personas creen que yo no quiero decir ‘HolaSoyGerman’ porque no quiero que la gente sepa o no sé, cualquier razón. A mí se me hace una completa equivocación. Yo amo este canal, no quiero que nadie lo toque. Quiero que quede aquí para siempre, para que las personas que vieron este canal, cuando tengan hijos, hijas, lo puedan ver juntos”, añadió.

German Garmendia El youtuber chileno rechazó una millonaria oferta por su canal. Web

“Yo tengo una creencia de que el canal ya no es mío, porque cuando uno hace algo que llega a tantas personas, a una o dos generaciones de personas, no tienes el derecho a destruirlo“, concluyó Garmendia.