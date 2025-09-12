"Te extraño una vida, perdón": el doloroso mensaje de Morena Rial para su hijo Francesco

Morena Rial volvió a usar sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de emoción hacia su hijo Francesco Benicio , fruto de su relación con Facundo Ambrosioni , con quien no tiene contacto desde hace un tiempo por la distancia que los separa y porque perdió la tenencia del menor.

Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini: rechazó la televisión para seguir su pasión

En una historia de Instagram compartió una foto junto al niño y escribió: “ Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón ” y el posteo estuvo acompañado por la canción Nunca lo olvides, de Airbag.

El fragmento elegido decía: “ Nunca te olvides que te doy mi vida . Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”. La publicación fue interpretada como un reflejo del difícil momento que atraviesa Morena, con un vínculo limitado con Francesco desde hace varios meses.

El niño vive en Córdoba junto a su padre, luego de que la Cámara de Familia N°2 de esa provincia le otorgó la tenencia exclusiva a Ambrosioni el 29 de octubre de 2024.

De esa manera quedó revocada la custodia compartida que regía hasta entonces. El fallo determinó que Francesco fijara su residencia legal en Córdoba y restringió a Morena en sus posibilidades de convivir con él. Puede visitarlo, pero no llevarlo a Buenos Aires ni pasar períodos prolongados a su lado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morena Rial (@moreerial)

La situación se suma a una etapa personal complicada para la hija de Jorge Rial, marcada en los últimos años por conflictos judiciales y familiares. En febrero, estuvo detenida durante una semana acusada de integrar una banda dedicada al robo de viviendas.

En aquel entonces, Camila, actual pareja de Ambrosioni, sostuvo públicamente que Morena llevaba tres meses sin ver a Francesco. Recién en marzo de este año, la mediática pudo reencontrarse con su hijo mayor.

El viaje a Córdoba también le permitió presentarle a Amadeo, su segundo hijo, nacido en octubre de 2024 como fruto de su breve relación con Matías Ogas. La coincidencia no fue menor: mientras Morena celebraba el encuentro con ambos niños, la Justicia confirmaba que Francesco debía permanecer de manera permanente bajo la custodia paterna.