Pronóstico del tiempo en Mendoza: este viernes se espera un día nublado con calor moderado

Un viernes algo nublado con vientos moderados y sin grandes cambios en la temperatura, es lo que le espera a Mendoza. La máxima se ubicará por encima de los 30°C, mientras que la mínima será de 18°C. Para el sábado, en tanto, se prevé que la máxima suba nuevamente, anticipando un día caluroso para la mejor provincia del país.
Temperatura para este viernes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada nublada con poco cambio de la temperatura este viernes 6 de febrero. La máxima será de 31°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.
El sábado sube nuevamente la máxima
El sábado 7 de febrero se espera que la temperatura aumente nuevamente, anticipando una jornada muy calurosa con poca nubosidad. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.