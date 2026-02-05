Pronóstico del tiempo en Mendoza: este viernes se espera un día nublado con calor moderado

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. El sábado subirá la máxima.

Un viernes algo nublado con vientos moderados y sin grandes cambios en la temperatura, es lo que le espera a Mendoza. La máxima se ubicará por encima de los 30°C, mientras que la mínima será de 18°C. Para el sábado, en tanto, se prevé que la máxima suba nuevamente, anticipando un día caluroso para la mejor provincia del país.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada nublada con poco cambio de la temperatura este viernes 6 de febrero. La máxima será de 31°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.