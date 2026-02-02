2 de febrero de 2026 - 10:32

Se necesitan 258% litros de vino más para comprar un tractor que el promedio de los últimos 5 años

Coninagro analizó el poder de compra de ocho productos clave del agro argentino: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche, yerba y vino.

El vino perdió poder de compra frente a la mayoría de los insumos en los últimos 5 años.

El vino perdió poder de compra frente a la mayoría de los insumos en los últimos 5 años.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) calculó el poder de compra de ocho productos clave de la producción agropecuaria argentina: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche, yerba y vino. Esto es, qué cantidades de cada uno de ellos se necesitan para adquirir insumos y realizar inversiones en el sector.

Leé además

en 2025 cayeron las ventas internas de vino y tambien las exportaciones

En 2025 cayeron las ventas internas de vino y también las exportaciones

Por Diana Chiani
Presentaron el vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín.

San Martín redobló la apuesta promocional y presentó el vino de su reina de la Vendimia

Por Enrique Pfaab

Vitivinicultura

El documento muestra que el vino perdió, en promedio, un 43% poder de compra frente a los insumos que se tomaron como referencia, respecto al año anterior.

Captura de pantalla 2026-02-02 100351

También evidencia pérdidas significativas en comparación con el promedio de los últimos cinco años. La pérdida respecto a costos como los de transporte (+77%) y laborales (+47%) es preocupante para el sector. La relación es mucho más desfavorable cuando se analiza la cantidad de litros de vino que se necesita para comprar un tractor: trepó un 258%.

Captura de pantalla 2026-02-02 101541

Qué pasó con la ganadería

El caso de la hacienda es diferente. Al observar la evolución de los precios en los últimos 15 años, se advierte que atraviesan niveles históricamente altos. Medido en dólares, el valor del ternero de 160 a 180 kilos se ubica 65% por encima del promedio del período 2010–2025, mientras que el novillito supera en 52% ese mismo promedio.

Captura de pantalla 2026-02-02 101556

En la comparación interanual, los últimos doce meses a diciembre reflejan que todas las categorías de hacienda registraron subas muy por encima de la inflación. Con una de 2025 que cerró en 31,5%, los precios de la hacienda aumentaron en promedio 75%, lo que consolida una marcada mejora real para el productor.

Este repunte de precios se traduce de forma directa en el poder de compra del novillito frente a insumos, costos e inversiones de la actividad. Uno de los ejemplos más relevantes es el de las pasturas.

Captura de pantalla 2026-02-02 101634

En diciembre de 2025 se requirieron 34% menos kilos de novillito para adquirir un kilo de semillas de alfalfa que en el mismo mes de 2024. En términos absolutos, se necesitaban casi 4 kilos de novillito por cada kilo de semilla, es decir, 1,3 kilos menos que un año atrás. En el caso del Rye Grass, la mejora fue todavía mayor, con un incremento de 47% en el poder de compra.

Captura de pantalla 2026-02-02 101648

Si la comparación se realiza contra el promedio de los últimos cinco años, hoy se necesita en promedio 40% menos de novillito para comprar semillas de Rye Grass y 35% menos para semillas de alfalfa, con un valor similar en el caso del grano de maíz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA redefinió los pisos salariales y las deducciones que se aplican al Impuesto a las Ganancias durante el primer semestre.

Impuesto a las Ganancias: ARCA oficializó nuevas categorías y escalas

Por Redacción Economía
El beneficio aplica en compras presenciales y online realizadas los lunes con tarjetas de bancos y billeteras adheridas.

Vuelve el reintegro a Chango Más: $20.000 con bancos y billeteras virtuales los días lunes

Por Melisa Sbrocco
Caputo trajo paz a la pelea de Milei con Techint: No estamos en guerra con nadie

Caputo trajo paz en la pelea de Milei con Techint: "No estamos en guerra con nadie"

Por Redacción Economía
La Ayuda Escolar Anual se paga una vez por año y solo se acredita si ANSES valida el certificado de escolaridad.

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cómo inscribirse para cobrar $85.000 en 2026

Por Redacción Economía