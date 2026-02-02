Se necesitan 258% litros de vino más para comprar un tractor que el promedio de los últimos 5 años

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada ( Coninagro ) calculó el poder de compra de ocho productos clave de la producción agropecuaria argentina: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche, yerba y vino. Esto es, qué cantidades de cada uno de ellos se necesitan para adquirir insumos y realizar inversiones en el sector.

El documento muestra que el vino perdió, en promedio, un 43% poder de compra frente a los insumos que se tomaron como referencia, respecto al año anterior.

También evidencia pérdidas significativas en comparación con el promedio de los últimos cinco años . La pérdida respecto a costos como los de transporte (+77%) y laborales (+47%) es preocupante para el sector. La relación es mucho más desfavorable cuando se analiza la cantidad de litros de vino que se necesita para comprar un tractor: trepó un 258% .

El caso de la hacienda es diferente. Al observar la evolución de los precios en los últimos 15 años, se advierte que atraviesan niveles históricamente altos . Medido en dólares, el valor del ternero de 160 a 180 kilos se ubica 65% por encima del promedio del período 2010–2025, mientras que el novillito supera en 52% ese mismo promedio.

En la comparación interanual, los últimos doce meses a diciembre reflejan que todas las categorías de hacienda registraron subas muy por encima de la inflación . Con una de 2025 que cerró en 31,5%, los precios de la hacienda aumentaron en promedio 75%, lo que consolida una marcada mejora real para el productor.

Este repunte de precios se traduce de forma directa en el poder de compra del novillito frente a insumos, costos e inversiones de la actividad. Uno de los ejemplos más relevantes es el de las pasturas.

En diciembre de 2025 se requirieron 34% menos kilos de novillito para adquirir un kilo de semillas de alfalfa que en el mismo mes de 2024. En términos absolutos, se necesitaban casi 4 kilos de novillito por cada kilo de semilla, es decir, 1,3 kilos menos que un año atrás. En el caso del Rye Grass, la mejora fue todavía mayor, con un incremento de 47% en el poder de compra.

Si la comparación se realiza contra el promedio de los últimos cinco años, hoy se necesita en promedio 40% menos de novillito para comprar semillas de Rye Grass y 35% menos para semillas de alfalfa, con un valor similar en el caso del grano de maíz.