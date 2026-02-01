Inflación de enero: qué número anticipan las consultoras y por qué vuelven a pesar los alimentos

Comenzó el 2026 y aún persisten las señales de que la desaceleración inflacionaria enfrenta límites, especialmente en los rubros que impactan de lleno en el consumo diario. Según proyecciones privadas, la inflación de enero se ubicaría por encima del 2%, con los alimentos y bebidas nuevamente como el factor de mayor incidencia.

El dato se explica por la dificultad que muestra este rubro para romper un piso de aumento, incluso en un contexto de estabilidad macroeconómica y cambiaria. Las subas en productos básicos continúan marcando el pulso del índice general.

Los relevamientos realizados durante las últimas semanas del mes detectaron una aceleración de precios hacia el tramo final de enero, focalizada principalmente en productos frescos y bienes de demanda inelástica, según informó Noticias Argentinas.

Si bien no hubo saltos abruptos, el “goteo” constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites , fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las proyecciones privadas muestran un consenso en torno al 2,5%, con matices según la metodología:

Econviews: Proyectó la suba más alta, con un 2,8% .

. LCG: Estimó un 2,5% , destacando la incidencia del encarecimiento de la carne.

, destacando la incidencia del encarecimiento de la carne. Almaceneros de Córdoba: Calculó una variación de entre 2,4% y 2,5% .

. Equilibra: Ubicó el índice en 2,2% .

. IPC Online Bahía Blanca: Fue el más optimista, con un registro cercano al 1,9%.

Núcleos duros y cambio de canasta

El fenómeno responde a una inflación que “conserva núcleos duros” en la canasta básica. Hubo factores que ayudaron a moderar el índice -como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles-, pero el peso de los alimentos frescos fue determinante.

El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios.

Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.