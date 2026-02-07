La Paz celebró su Vendimia y eligió a su reina, Ana Laura Roza.

La Paz eligió como su reina departamental de la Vendimia a Ana Laura Roza , del Centro de Equinoterapia “Brillarán sus Huellas La Paz”. Fue electa como su virreina, Sofía de Castro, del Club Sportivo Defensores del Este. Mientras que como Reina del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo , fue elegida Gimena Rocio Lucero, representante del Club Sportivo Juventud Unida.

El resto de la Fiesta Departamental de la Vendimia de La Paz transcurrió en una noche que pareció acomodarse sola para que todo sucediera. El clima acompañó desde temprano, sin la amenaza de tormentas que había sobrevolado los días previos, y permitió que el Predio Festivalero del Estadio Juan Domingo Perón se llenara de vecinos y visitantes dispuestos a vivir una celebración sin sobresaltos, concentrada en lo que ocurría sobre el escenario.

Desde las primeras horas de la noche se percibió que el pulso del público estaba puesto más en el desarrollo artístico que en la expectativa estricta de la elección. La atención se sostuvo en la música, en la puesta en escena y en el recorrido que proponía el espectáculo central, titulado “De La Paz al Mundo”, una síntesis de identidad, trabajo y pertenencia pensada desde el propio territorio.

La Vendimia paceña volvió a mostrar una particularidad que la distingue dentro del mapa mendocino. A diferencia de la mayoría de los departamentos, La Paz no tiene en la vid su principal motor económico. La ganadería ocupa ese lugar, acompañada por producciones menores que no siempre aparecen en los grandes relatos económicos, pero que forman parte de la vida cotidiana y de la identidad local: el junquillo, la elaboración de harina de algarroba para el patay, y otras prácticas que sobreviven más por tradición que por volumen productivo. Esa mirada estuvo presente a lo largo de la noche, no como contraste, sino como afirmación de una forma propia de entender la Vendimia.

A esa identidad productiva se suma un rasgo histórico que el departamento reivindica desde siempre: el de ser el portal de Mendoza. Tierra de paso, de llegada y de despedida, La Paz construyó su historia en torno al movimiento, a los viajeros y al trabajo ligado al camino . Ese concepto atravesó la propuesta artística, que buscó conectar lo local con lo universal, lo propio con lo que circula.

El espectáculo central estuvo a cargo de un equipo artístico íntegramente paceño, con dirección general de Cecilia Herrera. Sobre el escenario se desplegó un elenco de alrededor de 160 artistas locales, acompañados por 18 músicos en vivo bajo la dirección musical de Guido Viola. El dato se repitió durante la noche como una marca de identidad: cerca del 80 por ciento de los músicos pertenecían al departamento, reforzando el carácter colectivo y territorial de la puesta.

Uno de los aspectos que sostuvo el ritmo de la fiesta fue la selección musical y la decisión de interpretar la mayoría de los temas en vivo. Lejos de funcionar como un simple acompañamiento, la música fue eje y estructura del relato, con arreglos que permitieron transitar distintos climas sin rupturas bruscas. El resultado fue un espectáculo musical que, incluso sin el componente vendimial, hubiera podido sostenerse por sí mismo.

Antes del acto central, el escenario recibió a Michael Giménez, quien fue el encargado de abrir la noche. Su presentación funcionó como un puente entre la expectativa del público y el desarrollo posterior del espectáculo. Con un repertorio que combinó canciones propias y temas reconocidos por su paso por la televisión, logró una respuesta inmediata de los presentes y ayudó a instalar el clima vendimial desde el inicio.

A lo largo de la velada también hubo espacio para la memoria y el reconocimiento. Se rindió homenaje a las reinas vendimiales del departamento, figuras que forman parte de la historia reciente de La Paz y de su participación en la Vendimia provincial. Además, se realizó un reconocimiento especial a Lorena Lorca, la primera Reina Nacional de la Vendimia que tuvo el departamento. A 30 años de su coronación, su figura volvió a ocupar un lugar central como símbolo de un momento histórico para La Paz, en el marco de los 90 años de la Vendimia en Mendoza.

Ese gesto hacia la historia convivió con una mirada puesta en el presente. La fiesta vendimial funcionó también como antesala del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, cuya apertura oficial está prevista para este sábado. En ese sentido, la Vendimia no fue un evento aislado, sino el punto de partida de un calendario cultural que cada año convoca a la comunidad y a visitantes de distintos puntos de la provincia.

Con el correr de los minutos, la celebración mantuvo un clima sostenido, sin picos de tensión ni interrupciones. El público acompañó con atención cada segmento del espectáculo, más pendiente de lo que ocurría sobre el escenario que de los momentos formales de la elección. Esa actitud terminó por definir el tono general de la noche: una Vendimia vivida más como encuentro cultural que como competencia.

Así, La Paz volvió a celebrar su Fiesta Departamental de la Vendimia desde una perspectiva propia, anclada en su historia, su producción y su gente. Sin intentar parecerse a otros modelos, el departamento reafirmó su manera de contar la Vendimia, integrándola a su identidad y proyectándola como parte de un relato más amplio, que va del trabajo cotidiano al escenario, y del territorio al mundo.