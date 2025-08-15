Con una especia alcanza: cómo deshacerte de ratas y ratones de forma rápida y sencilla

Los trucos del hogar para mantener la seguridad frente a plagas como ratas y ratones. Todos los detalles aquí.

Existen métodos simples y naturales para ahuyentar a ratas y ratones, sin usar químicos peligrosos ni trampas riesgosas. Entre los trucos más efectivos para el hogar, uno destaca por su eficacia y facilidad de aplicación. No es tóxica para personas ni mascotas, lo que la convierte en una alternativa segura frente a venenos.

La canela: el repelente natural que no daña la salud Diversos estudios y experiencias domésticas confirman que el fuerte aroma de la canela resulta desagradable para ratas y ratones, obligándolos a alejarse del área tratada.

Este método se basa en el uso de canela en rama o en polvo, colocada estratégicamente en zonas de paso habitual de los roedores.

image La clave está en renovar la canela cada 5 a 7 días, ya que el aroma se va debilitando con el tiempo.

Cómo aplicar la canela para repeler ratas y ratones en el hogar Pasos simples para un uso efectivo:

Identificar los lugares por donde suelen ingresar: rendijas, zócalos, despensas, depósitos.

Colocar ramas o pequeños montones de canela en esos puntos.

Reforzar la aplicación cerca de la basura o áreas con restos de comida.

Mantener la limpieza para no atraerlos nuevamente. La combinación de aroma fuerte y ausencia de alimento corta el ciclo de visitas de estos animales. image Otros trucos naturales para reforzar la seguridad en casa Aunque la canela es muy efectiva, se pueden sumar otros recursos naturales: Menta o hierbabuena : su olor intenso también es rechazado por roedores.

Clavo de olor : utilizado en bolsitas de tela para aromatizar y repeler.

Aceite esencial de eucalipto: aplicado en algodón en zonas estratégicas. Estos métodos, sumados a la higiene constante, forman un plan preventivo que evita infestaciones y reduce riesgos para la salud.