Lali incomodó a Nico Occhiato con un particular pedido en La Voz Argentina

Milena Salamanca del team de Soledad Pastorutti interpretó el tema “Llorando se fue”, original de Los Kjarkas. El clásico tema, famoso en su versión lambada, llamó la atención de los jueces y de Occhiato por los pasos de baile de la concursante que acompañaron a su impecable voz.

“Me dieron ganas de sumarme pero no te quería interrumpir”, entró el conductor luego de la presentación y abrió pie a las burlas de los jueces que lo invitaron a copiar algunos de los pasos de Milena.

Embed - Milena Salamanca - “Llorando se fue” - Team Soledad - Playoffs - La Voz Argentina 2025

Mientras abría los brazos en forma de jarra para imitar sin precisión la postura de la concursante, Luck Ra bromeó: “Qué tipo completo que sos”. Lali no dudó ni un segundo y encaró al conductor con la pregunta: “¿Sabés bailar?”.

Aunque Milena sugirió “La llamamos a Flor”, novia de Occhiato , con cara provocativa la cantante pop se fue acercando al escenario a paso firme. Lo sujetó de la cadera y comenzó a hacer los movimientos de la lambada. Ella se movía fluida, él con postura rígida y colorado se notaba bastante incómodo.

Embed - Lali se divirtió enseñándole a Nico Occhiato a bailar lambada - La Voz Argentina 2025 Nico Occhiato a bailar lambada - La Voz Argentina 2025">

Entonces, Lali se puso en modo docente y le explicó la técnica de la danza. De todas formas la dejó bailando sola, entonces, la cantante lo apuró: “¡Dale, Nicolás!”. El creador de Luzu salió de la situación con un pequeño paso de comedia y resignada con un “Lo intentó”, la artista dejó el escenario y volvió a su silla.

“Tu mujer es la mejor bailarina de la argentina y no le pedís que te enseñe”, cuestionó Lali, a lo que Occhiato cerró la charla argumentando que no baila con Flor “porque sino se enamora más”.