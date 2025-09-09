Telefe levantó La Voz Argentina y hay más enojo entre los fanáticos

Entre las elecciones y los partidos de la Selección Argentina, La Voz Argentina viene sufriendo interrupciones que disgustan a los fans y hacen perder el hilo y la tensión del programa. Este martes 9 de septiembre, nuevamente, Telefe decidió levantar el programa que entraba en una nueva instancia: ¿a qué se debe?

El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de "fuerza mayor"

"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

El domingo pasado, debido a las elecciones bonaerenses, el certamen de canto fue cancelado. Lo mismo había sucedido el jueves que no hubo programa a causa del partido entre Argentina y Venezuela y, por arrastre y caída del rating, el viernes tampoco.

Si bien el lunes retomó La Voz con el 1° round del team de Soledad Pastorutti , este martes 9 sufrirá una nueva alteración: “Recuerden que mañana (martes) no salimos al aire por el partido de la Selección Argentina” , anunció ayer Nicolás Occhiato en el programa.

El seleccionado se enfrentará a Ecuador, sin Lionel Messi, y Telefe armó una grilla especial para ese día. Sin embargo, no es el único motivo ya que el programa inicia a la hora que termina el juego, a las 22. Al finalizar anunciarán los nominados a los Martín Fierro.

La programación especial comenzará a las 19.30 con la previa del encuentro que abre la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido, que se disputará en el estadio Monumental de Guayaquil, está pautado para las 20.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

Luego, desde las 21.45, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky ofrecerán su análisis sobre el rendimiento de los equipos.

A las 22, Vero Lozano y Luis Ventura presentarán la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

El cierre de la jornada será a las 23.15 con "Intuiciones", el ciclo de entrevistas deportivas conducido por Sofi Martínez.

De esta forma, el nuevo programa de La Voz recién será el miércoles 10.