9 de septiembre de 2025 - 10:36

Telefe levantó La Voz Argentina y hay más enojo entre los fanáticos

Hace días que el certamen no sale regularmente al aire por las elecciones y partidos de fútbol. Ahora hay doble motivo.

Telefe levantó La Voz Argentina y hay más enojo entre los fanáticos

Telefe levantó La Voz Argentina y hay más enojo entre los fanáticos

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Entre las elecciones y los partidos de la Selección Argentina, La Voz Argentina viene sufriendo interrupciones que disgustan a los fans y hacen perder el hilo y la tensión del programa. Este martes 9 de septiembre, nuevamente, Telefe decidió levantar el programa que entraba en una nueva instancia: ¿a qué se debe?

Leé además

La reacción de Nico Occhiato al ver la broma que le prepararon los Miranda! en La Voz Argentina.

"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de fuerza mayor

El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de "fuerza mayor"

Por Redacción Espectáculos
La selección argentina jugará este martes.
La selección argentina jugará este martes.

La selección argentina jugará este martes.

El seleccionado se enfrentará a Ecuador, sin Lionel Messi, y Telefe armó una grilla especial para ese día. Sin embargo, no es el único motivo ya que el programa inicia a la hora que termina el juego, a las 22. Al finalizar anunciarán los nominados a los Martín Fierro.

La grilla de Telefe para este martes 9 de septiembre

La programación especial comenzará a las 19.30 con la previa del encuentro que abre la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido, que se disputará en el estadio Monumental de Guayaquil, está pautado para las 20.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

Luego, desde las 21.45, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky ofrecerán su análisis sobre el rendimiento de los equipos.

A las 22, Vero Lozano y Luis Ventura presentarán la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de la TV 2025.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

El cierre de la jornada será a las 23.15 con "Intuiciones", el ciclo de entrevistas deportivas conducido por Sofi Martínez.

De esta forma, el nuevo programa de La Voz recién será el miércoles 10.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No lo puedo creer, la reacción de Soledad Pastorutti ante la nueva eliminada de La Voz Argentina. 

La histórica salvación de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "No lo puedo creer"

Por Redacción Espectáculos
Se conocieron los nombres de los concursantes de MasterChef Celebrity.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora
Las conductoras de Masterchef Celebrity anunciarán los detalles del comienzo del reality.

Masterchef Celebrity: Vero Lozano reveló cuándo anunciarán junto a Wanda Nara a los 24 participantes

Por Agustín Zamora
La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.

La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los shows en vivo

Por Agustín Zamora