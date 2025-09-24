Hizo una presentación espectacular y aun así lo eliminaron de La Voz Argentina

Quebró en llanto a los Miranda !, recibió elogios de los demás jurados y aun así quedó eliminado de La Voz Argentina . Con el drama bien puesto, en la interpretación del tema, el participante que dejó este martes el certamen se fue con la cabeza en alto y agradecimiento.

Thomas Guzmán inició una noche intensa cuando tuvo que enfrentarse en las batallas del 3° round del team Miranda! a Pablo Cuello, uno de los favoritos del certamen por su voz grave y retro.

Los concursantes hicieron el tema de Sandro , “Porque yo te amo”, una melodía que, claramente, iba más con el repertorio y estilo de voz de Cuello. Caído ante la particularidad del joven de 18 años, el hombre de Berazategui tuvo su segunda chance de salvarse en la interpretación solista.

“ A esta altura a nadie le va mal. Llegamos seis a la final del equipo y eso ya es un montón. Si este es mi último tiro, lo celebro como tal”, confesó antes de subir al escenario.

Fiel a su estilo, eligió el clásico “Ojalá que no puedas" de Cacho Castaña y lo interpretó con la intensidad dramática que lo caracteriza. En respuesta, Juliana Gattas terminó con lágrimas en los ojos y resumió que Thomas “lo dio todo”. Mientras que Lali Espósito remarcó que hizo una performance tremenda.

Soledad Pastorutti, entre elogios y consejos para su futuro, lo definió como “un luchador” que pisa fuerte con hambre y pasión. Y aunque le marcó detalles técnicos por corregir, no dudó en destacar que Guzmán, quien no podía parar de llorar, es “un tipo espectacular más allá del artista”.

La salida de Thomas Guzmán: llanto e indignación

El cantante quedó en la cuerda floja con Eugenia Rodríguez, quien fue salvada primero por la votación de los jueces. La decisión estaba entre Thomas y Emiliano Villagras, este último se impuso con sus interpretaciones del cancionero folclórico.

Con un aplauso y “la rompiste”, de Luck Ra. Guzmán se despidió del escenario de La Voz Argentina. En las redes sociales, los televidentes no pudieron evitar cuestionar a los jurados por su polémica decisión de soltar a uno de los mejores artistas del 2025.