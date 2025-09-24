Las hijas de Soledad Pastorutti aparecieron en La Voz Argentina y nadie puede creer lo grandes que están

Soledad Pastorutti le dijo una incómoda verdad a una participante de La Voz Argentina: "Le faltaba..."

Este martes, en el 3° round del certamen de canto con las batallas de los participantes del team Miranda!, sorprendieron con una breve aparición Antonia Audoglio Pastorutti (15) y Regina Audoglio Pastorutti (12) , las dos hijas de la cantante de folclore.

Sentadas junto a su madre en el sillón de jurado, Antonia de 15 años y Regina de 12 , aparecieron en las primeras tomas del inicio del certamen donde muestran el backstage. “Vinieron a acompañar a mamá, ¿qué les parece el estudio?”, les preguntaron desde la producción.

lo grandes que están las hijas de soledad, como pasa el tiempo loco #LaVozArgentina pic.twitter.com/rgsq5KP5Xv

“Nos re gusta y el programa no encanta”, respondió amablemente Antonia, la más grande. Y con un perfil más conservador, la adolescente miró a La Sole y agregó: “Me parece que nos tenemos que ir”. Las adolescentes salieron de cámara con una sonrisa y su madre las acarició en el pelo a modo de despedida.

Desde el streaming en vivo de YouTube de La Voz Argentina, estaban Sofía Martínez, Santiago Talledo y Momi Giardina , esta última remarcó sorprendida sobre las tres: “¡Parecen hermanas!”.

Curiosamente, Soledad cursaba el embarazo de Regina cuando se hizo la primera edición de La Voz, allá por 2012.

Soledad Pastorutti y sus hijas Antonia y Regina (Instagram) Soledad Pastorutti y sus hijas Antonia y Regina (Instagram)

La historia de amor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

La Sole y Jeremías se conocieron en la escuela secundaria nocturna en 1998, en Arequito, el pueblo natal en Santa Fe de ambos. Fue amor a primera vista, él más tímido y ella impulsada por la fuerza del revoleo de poncho fue quien lo encaró. Un día le golpeó la puerta de su casa y le confesó que gustaba de él.

“Dejé la secundaria por mi carrera, porque esto de volver de gira e ir a la escuela mal dormida, era complicado. Después me comprometí a terminar el secundario y ahí fue cuando conocí a Jere. Cuando me mudé a Buenos Aires, él se vino conmigo. Somos como el agua y el aceite, pero congeniamos perfectamente como familia y pareja. Él es más pensante y yo más impulsiva, y eso me ayuda a veces a mantener los pies sobre la tierra ”, contó en una entrevista hace algunos años.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio casamiento. Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio casamiento. gentileza

Nueve años después se casaron el 21 de abril de 2007, en Arequito. La fiesta fue para 800 invitados y asistió todo el pueblo.

A los tres años tuvieron a su primera hija, Antonia, quien cumplió los 15 años este 10 de junio y lo celebró con una gran fiesta donde cantó su madre.

El 19 de febrero de 2013 nació Regina, ambas en la ciudad de Rosario.