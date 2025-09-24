24 de septiembre de 2025 - 10:13

Las hijas de Soledad Pastorutti aparecieron en La Voz Argentina y nadie puede creer lo grandes que están

Sentadas junto a su madre en el sillón de jurado, Antonia y Regina sorprendieron por su edad y el parecido con su madre.

Aparecieron las hijas de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina.

Aparecieron las hijas de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina.

Este martes, en el 3° round del certamen de canto con las batallas de los participantes del team Miranda!, sorprendieron con una breve aparición Antonia Audoglio Pastorutti (15) y Regina Audoglio Pastorutti (12), las dos hijas de la cantante de folclore.

¿Qué edad tienen las hijas de La Sole?

Sentadas junto a su madre en el sillón de jurado, Antonia de 15 años y Regina de 12, aparecieron en las primeras tomas del inicio del certamen donde muestran el backstage. “Vinieron a acompañar a mamá, ¿qué les parece el estudio?”, les preguntaron desde la producción.

“Nos re gusta y el programa no encanta”, respondió amablemente Antonia, la más grande. Y con un perfil más conservador, la adolescente miró a La Sole y agregó: “Me parece que nos tenemos que ir”. Las adolescentes salieron de cámara con una sonrisa y su madre las acarició en el pelo a modo de despedida.

Desde el streaming en vivo de YouTube de La Voz Argentina, estaban Sofía Martínez, Santiago Talledo y Momi Giardina, esta última remarcó sorprendida sobre las tres: “¡Parecen hermanas!”.

Curiosamente, Soledad cursaba el embarazo de Regina cuando se hizo la primera edición de La Voz, allá por 2012.

La historia de amor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

La Sole y Jeremías se conocieron en la escuela secundaria nocturna en 1998, en Arequito, el pueblo natal en Santa Fe de ambos. Fue amor a primera vista, él más tímido y ella impulsada por la fuerza del revoleo de poncho fue quien lo encaró. Un día le golpeó la puerta de su casa y le confesó que gustaba de él.

“Dejé la secundaria por mi carrera, porque esto de volver de gira e ir a la escuela mal dormida, era complicado. Después me comprometí a terminar el secundario y ahí fue cuando conocí a Jere. Cuando me mudé a Buenos Aires, él se vino conmigo. Somos como el agua y el aceite, pero congeniamos perfectamente como familia y pareja. Él es más pensante y yo más impulsiva, y eso me ayuda a veces a mantener los pies sobre la tierra ”, contó en una entrevista hace algunos años.

Nueve años después se casaron el 21 de abril de 2007, en Arequito. La fiesta fue para 800 invitados y asistió todo el pueblo.

A los tres años tuvieron a su primera hija, Antonia, quien cumplió los 15 años este 10 de junio y lo celebró con una gran fiesta donde cantó su madre.

El 19 de febrero de 2013 nació Regina, ambas en la ciudad de Rosario.

