Sabrina Rojas presentó a su nuevo novio, que es ex de otra famosa

Ante las preguntas del entorno, ella dijo: “Hace cinco minutos que conozco a alguien… no se pueden poner títulos. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué... pero lidiar con el apuro que no sé si es mío. No es que me hago la misteriosa”.

Sabrina Rojas: de Mendoza a la televisión nacional

Sabrina Rojas nació el 1 de marzo de 1980 en Mendoza. Comenzó su carrera como modelo, y rápidamente fue ganando visibilidad en los medios gracias a su carisma, su belleza y su naturalidad frente a cámara. Su salto a la actuación y la conducción fue gradual, pero consolidado: participó en programas de humor, ficción y actualidad.

Aunque hace años vive en Buenos Aires, mantiene un vínculo cercano con su provincia natal. Visita Mendoza con frecuencia y ha hablado públicamente sobre su orgullo por sus raíces cuyanas. Además, en entrevistas ha resaltado lo importante que fue su crianza en una ciudad más tranquila para forjar el carácter con el que hoy encara los medios y su vida personal.