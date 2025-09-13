Cocineros Argentinos vuelve al aire, pero no a la televisión: por dónde se podrá ver

El ciclo viene de una salida abrupta de la pantalla de América. Se estrenará a partir del lunes 15 de septiembre.

El histórico programa “Cocineros Argentinos” anunció oficialmente su regreso tras la salida abrupta de la pantalla de América. A través de las redes sociales, el ciclo confirmó que volverá a emitirse en formato digital bajo el nombre “Cocineros Streaming”, con estrenos desde el lunes 15 de septiembre, de 13 a 14.30 horas, exclusivamente en YouTube.

El nuevo estreno de Cocineros Argentinos En la publicación difundida en Instagram se adelantó que habrá nuevas recetas, clásicos del ciclo y la incorporación de nuevas figuras al equipo. Los conductores Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar seguirán al frente del programa, acompañados por el panadero Juan Manuel Herrera y la streamer Lucila Mollesi, quienes se sumarán a la nueva etapa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cocineros Argentinos (@cocinerosarg) La reacción de sus seguidores El anuncio generó una inmediata reacción entre los seguidores: el posteo acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios de espectadores que celebraron el regreso. “Qué emoción, los extrañé tanto”, “La vuelta más hermosa y más esperada”, “Toda la suerte a esos cocineros humildes y generosos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

La trayectoria del programa se vio marcada en marzo de 2024, cuando la TV Pública decidió levantarlo tras más de 15 años al aire. En su emotiva despedida, Braceli destacó: “Este es un programa que no había forma de realizar si un medio público no apostaba por trasmitir gastronomía, por llegar a todos los rincones del país, por mostrar esa suma hermosa de identidad que somos y que debemos seguir mostrando”.