Premios Martín Fierro a la televisión 2025: todos los nominados

Con poco menos de 20 días de anticipación la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio conocer el listado completo de los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 a la Televisión abierta, por la labor del año anterior.
En una emisión especial de Cortá por Lozano, Vero Lozano y Luis Ventura, presidente de la entidad, revelaron todos los candidatos a ganar la preciada estatuilla que se en la ceremonia transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.
- Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe).
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV).
- El Gran Premio de la Cocina (eltrece).
INTERÉS GENERAL
- La noche de Mirtha (eltrece).
- Nara que ver (el nueve).
- Susana Giménez (Telefe).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.
Web
NOTICIERO NOCTURNO
- América Noticias (América).
- Telefe Noticias (Telefe).
- Telenoche (eltrece).
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Carolina Amoroso (Telenoche).
- Soledad Larghi (América Noticias).
- Romina Manguel (Opinión Pública).
- Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias).
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Rodolfo Barili (Telefe Noticias).
- Nelson Castro (Telenoche).
- Claudio Rígoli (Telenueve Central).
MAGAZINE
- DDM (América TV).
- Mañanísima (eltrece).
- Cortá por Lozano (Telefe).
- A la Barbarossa (Telefe).
BIG SHOW
- Bake Off famosos (Telefe).
- La noche perfecta (eltrece).
- Noche al Dente (América).
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- Juana Viale (Almozando con Juana).
- Wanda Nara (Bake Off Famosos).
- Verónica Lozano (Cortá por Lozano).
- Susana Giménez (Susana Giménez).
- Mariana Fabbiani (DDM).
- Pamela David (Desayuno Americano).
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- Darío Barassi (Ahora caigo).
- Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje).
- Santiago del Moro (Gran Hermano).
- Guido Kaczka (Los 8 Escalones).
PANELISTA
- Diego García Sáez (Todas las Tardes).
- David Kablin (Todas las Tardes).
- Luis Bremer (A la Tarde).
- Pía Shaw (A la Barbarossa).
ENTRETENIMIENTO
- Ahora Caigo (eltrece).
- Escape Perfecto (Telefe).
- Los 8 Escalones (eltrece).
CRONISTA
- Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias).
- Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa).
- Oliver Quiroz (A la tarde).
- Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente).
HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
- Bendita (El Nueve).
- Pares de Comedia (Net).
- Pasó en América (América).
ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN
- Guillermo Francella (El Encargado).
- Gabriel Goity (El Encargado).
- Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa).
ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN
- Isabel Macedo (Margarita).
- Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido).
- Peterson, Carla (Terapia Alternativa).
PERIODÍSTICO
- A la tarde (América).
- GPS (América).
- LAM (América).
DEPORTIVO
- Carburando (eltrece).
- Conmebol libertadores (Telefe).
- Copa América (Telefe).
- Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública).
NOTICIERO DIURNO
- Arriba argentinos (eltrece).
- El noticiero de la gente (Telefe).
- Telenueve al mediodía (El Nueve).
MUSICAL
- La Peña de Morfi (Telefe).
- Pasión de Sábado (América).
- Planeta 9 (el nueve).
CULTURAL / EDUCATIVO
- Argentina de película (América).
- Proyecto tierras (Telefe).
- Tecno tendencias (América).
GASTRONOMÍA
- Ariel en su salsa (Telefe).
- Comer para creer (América).
- Qué mañana! (El Nueve).
VIAJES / TURISMO
- Iván de viaje (Telefe).
- Resto del mundo (eltrece).
- Tenés que ir (El Nueve) .
PROGRAMA DE SERVICIOS
- ADN buena salud (La TV Pública).
- BA emergencias (El Nueve).
- Intelexis Mujer (net).
BRANDED CONTENT
- El gran bartender (Telefe).
- Historias de estación (Telefe).
- Que nadie se quede afuera (Telefe).
ACTOR DE REPARTO
- Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido).
- Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido).
- Rafael Ferro (Margarita).
REVELACIÓN
- Lola Abraldes (Margarita).
- Mora Bianchi (Margarita).
- Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita).
ACTRIZ DE REPARTO
- Julia Calvo (Margarita).
- Romina Gaetani (Buenos Chicos).
- Verónica Llinás (El fin del amor).
LABOR HUMORÍSTICA
- Marcos "Bicho" Gómez (Zona mixta mañana).
- Peto Menahem (La noche perfecta).
- Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez).
AUTOR
- Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido).
- Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita).
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado).
DIRECTOR
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita).
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido).
- Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa).
DIRECTOR DE NO FICCIÓN
- Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024).
- Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos).
- Ramiro Vicente (Telefe Noticias).
- Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson).
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- Bake Off Famosos (Telefe).
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe).
- Telenueve Central (El Nueve).