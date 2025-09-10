10 de septiembre de 2025 - 09:31

Premios Martín Fierro a la televisión 2025: todos los nominados

En una emisión especial, Veronica Lozano y Luis Ventura anunciaron todas las ternas para la entrega de premios del próximo 29 de septiembre.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con poco menos de 20 días de anticipación la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio conocer el listado completo de los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 a la Televisión abierta, por la labor del año anterior.

Leé además

Sorprendieron a una pareja en medio de una infidelidad durante un show de Coldplay

El marido de la mujer escrachada con su amante en el recital de Coldplay rompió el silencio: qué reveló

Por Redacción
El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

El inesperado comentario de Susana Giménez tras las elecciones en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos

En una emisión especial de Cortá por Lozano, Vero Lozano y Luis Ventura, presidente de la entidad, revelaron todos los candidatos a ganar la preciada estatuilla que se en la ceremonia transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.

Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Todos los nominados para los Premios Martín Fierro a la TV

REALITY

  • Cantando 2024 (América TV).
  • Gran Hermano 2024 (Telefe).
  • Expedición Robinson (Telefe).

JURADOS

  • Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe).
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV).
  • El Gran Premio de la Cocina (eltrece).

INTERÉS GENERAL

  • La noche de Mirtha (eltrece).
  • Nara que ver (el nueve).
  • Susana Giménez (Telefe).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

NOTICIERO NOCTURNO

  • América Noticias (América).
  • Telefe Noticias (Telefe).
  • Telenoche (eltrece).

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • Carolina Amoroso (Telenoche).
  • Soledad Larghi (América Noticias).
  • Romina Manguel (Opinión Pública).
  • Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias).

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Rodolfo Barili (Telefe Noticias).
  • Nelson Castro (Telenoche).
  • Claudio Rígoli (Telenueve Central).

MAGAZINE

  • DDM (América TV).
  • Mañanísima (eltrece).
  • Cortá por Lozano (Telefe).
  • A la Barbarossa (Telefe).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

BIG SHOW

  • Bake Off famosos (Telefe).
  • La noche perfecta (eltrece).
  • Noche al Dente (América).

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

  • Juana Viale (Almozando con Juana).
  • Wanda Nara (Bake Off Famosos).
  • Verónica Lozano (Cortá por Lozano).
  • Susana Giménez (Susana Giménez).
  • Mariana Fabbiani (DDM).
  • Pamela David (Desayuno Americano).

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

  • Darío Barassi (Ahora caigo).
  • Iván de Pineda (Escape Perfecto – Iván de Viaje).
  • Santiago del Moro (Gran Hermano).
  • Guido Kaczka (Los 8 Escalones).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

PANELISTA

  • Diego García Sáez (Todas las Tardes).
  • David Kablin (Todas las Tardes).
  • Luis Bremer (A la Tarde).
  • Pía Shaw (A la Barbarossa).

ENTRETENIMIENTO

  • Ahora Caigo (eltrece).
  • Escape Perfecto (Telefe).
  • Los 8 Escalones (eltrece).

CRONISTA

  • Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía noticias).
  • Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa).
  • Oliver Quiroz (A la tarde).
  • Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente).

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

  • Bendita (El Nueve).
  • Pares de Comedia (Net).
  • Pasó en América (América).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

ACTOR PROTAGONISTA EN FICCIÓN

  • Guillermo Francella (El Encargado).
  • Gabriel Goity (El Encargado).
  • Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa).

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN

  • Isabel Macedo (Margarita).
  • Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido).
  • Peterson, Carla (Terapia Alternativa).

PERIODÍSTICO

  • A la tarde (América).
  • GPS (América).
  • LAM (América).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

DEPORTIVO

  • Carburando (eltrece).
  • Conmebol libertadores (Telefe).
  • Copa América (Telefe).
  • Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública).

NOTICIERO DIURNO

  • Arriba argentinos (eltrece).
  • El noticiero de la gente (Telefe).
  • Telenueve al mediodía (El Nueve).

MUSICAL

  • La Peña de Morfi (Telefe).
  • Pasión de Sábado (América).
  • Planeta 9 (el nueve).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

CULTURAL / EDUCATIVO

  • Argentina de película (América).
  • Proyecto tierras (Telefe).
  • Tecno tendencias (América).

GASTRONOMÍA

  • Ariel en su salsa (Telefe).
  • Comer para creer (América).
  • Qué mañana! (El Nueve).

VIAJES / TURISMO

  • Iván de viaje (Telefe).
  • Resto del mundo (eltrece).
  • Tenés que ir (El Nueve) .
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

PROGRAMA DE SERVICIOS

  • ADN buena salud (La TV Pública).
  • BA emergencias (El Nueve).
  • Intelexis Mujer (net).

BRANDED CONTENT

  • El gran bartender (Telefe).
  • Historias de estación (Telefe).
  • Que nadie se quede afuera (Telefe).

ACTOR DE REPARTO

  • Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido).
  • Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido).
  • Rafael Ferro (Margarita).

REVELACIÓN

  • Lola Abraldes (Margarita).
  • Mora Bianchi (Margarita).
  • Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita).
Premios Martín Fierro
Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

ACTRIZ DE REPARTO

  • Julia Calvo (Margarita).
  • Romina Gaetani (Buenos Chicos).
  • Verónica Llinás (El fin del amor).

LABOR HUMORÍSTICA

  • Marcos "Bicho" Gómez (Zona mixta mañana).
  • Peto Menahem (La noche perfecta).
  • Nazareno Mottola (La Peña de Morfi Y Susana Giménez).

AUTOR

  • Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido).
  • Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita).
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado).

DIRECTOR

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita).
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido).
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa).

DIRECTOR DE NO FICCIÓN

  • Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024).
  • Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos).
  • Ramiro Vicente (Telefe Noticias).
  • Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson).

PRODUCCIÓN INTEGRAL

  • Bake Off Famosos (Telefe).
  • Survivor, Expedición Robinson (Telefe).
  • Telenueve Central (El Nueve).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva novela de Diana Arias que cuenta las historias de vida de dos mujeres inmigrantes.

"Más allá del mar": la nueva novela de Diana Arias que revive historias de mujeres inmigrantes reales

Por Astrid Moreno Dione
Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

Por Redacción Espectáculos
El tierno mensaje de amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín

Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

Por Redacción Espectáculos
imparable: nicolas vazquez revelo todos los secretos de su rutina de entrenamiento para rocky

Imparable: Nicolás Vázquez reveló todos los secretos de su rutina de entrenamiento para Rocky

Por Redacción Espectáculos