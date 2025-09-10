Volvió el Pity Álvarez a los escenarios: así cantó un tema de Charly García

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

El Pity se unió inesperadamente a la banda tributo ”Los Instrumentales de Charly” en el Bebop Club de Palermo. Durante el show, interpretó “La sal no sala”, un clásico de García incluido en su álbum “La hija de la lágrima”.

El momento fue capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Esta aparición marca su primera presentación pública en años y es un preludio de lo que será su recital.

El próxim o 5 de diciembre , Pity Álvarez se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield , donde interpretará su nuevo material discográfico titulado “Basado en hechos reales”.

El 8 de agosto el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados subió un video a sus redes sociales- Teclados de fondo, luces rojas y un graffiti en la pared con una sola y significativa palabra: “VOLVER”. Con críticas y alagos, el artista reveló su regreso a los escenarios. Sin embargo, algunos usuarios lo cuestionaron porque su situación judicial aún no está resuelta.

La situación procesal del cantante Pity Álvarez

La sorpresiva aparición del músico de 53 años ocurrió mientras todavía enfrenta su proceso judicial por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. En 2022, Álvarez accedió a la detención domiciliaria y, tras cumplir con las condiciones establecidas por la justicia, obtuvo una flexibilización que le permitió salir sin tobillera electrónica bajo la supervisión de su madre como garante.

A pesar de que sus tratamientos tuvieron resultados mixtos, cumplió con las salidas recreativas autorizadas y mantuvo buena conducta judicial, lo que abrió la puerta a su regreso a los escenarios.