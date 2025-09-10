10 de septiembre de 2025 - 13:24

Volvió el Pity Álvarez a los escenarios: así cantó un tema de Charly García

El cantante reapareció en un bar porteño, a un mes de haber anunciado su show para diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield.

El Pity Álvarez volvió a cantar y con un tema de Charly García.

El Pity Álvarez volvió a cantar y con un tema de Charly García.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Pity se unió inesperadamente a la banda tributo ”Los Instrumentales de Charly” en el Bebop Club de Palermo. Durante el show, interpretó “La sal no sala”, un clásico de García incluido en su álbum “La hija de la lágrima”.

¿Cuándo es el recital de Pity Álvarez?

El próximo 5 de diciembre, Pity Álvarez se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, donde interpretará su nuevo material discográfico titulado “Basado en hechos reales”.

El 8 de agosto el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados subió un video a sus redes sociales- Teclados de fondo, luces rojas y un graffiti en la pared con una sola y significativa palabra: “VOLVER”. Con críticas y alagos, el artista reveló su regreso a los escenarios. Sin embargo, algunos usuarios lo cuestionaron porque su situación judicial aún no está resuelta.

La situación procesal del cantante Pity Álvarez

La sorpresiva aparición del músico de 53 años ocurrió mientras todavía enfrenta su proceso judicial por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. En 2022, Álvarez accedió a la detención domiciliaria y, tras cumplir con las condiciones establecidas por la justicia, obtuvo una flexibilización que le permitió salir sin tobillera electrónica bajo la supervisión de su madre como garante.

El Pity junto a Cristian Maximiliano Díaz.

A pesar de que sus tratamientos tuvieron resultados mixtos, cumplió con las salidas recreativas autorizadas y mantuvo buena conducta judicial, lo que abrió la puerta a su regreso a los escenarios.

