12 de septiembre de 2025 - 10:18

Días de Yapping en Mendoza Shopping: descuentos irresistibles, entretenimiento y una experiencia de compra total

La propuesta promete combinar descuentos habituales con nuevas ofertas y promociones bancarias en un marco festivo que incluye entretenimiento y atención personalizada en un ambiente seguro y familiar.

Por Redacción

Desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de septiembre, el centro de compras de Guaymallén presenta una nueva edición de Días de Yapping, un evento comercial diseñado para dinamizar el consumo local y revitalizar la experiencia de compra presencial.

Durante toda la semana, clientes y amigos podrán acceder a descuentos de hasta el 60% en una variedad de rubros: indumentaria deportiva y urbana, calzado, belleza, hogar, deco, tecnología, entre otros. La iniciativa también estará acompañada por promociones bancarias exclusivas, una estrategia habitual en Mendoza Shopping.

El evento no solo se limita a descuentos, también busca transformar el shopping en un espacio de encuentro y participación activa. Además de las tiendas con promociones especiales, estarán disponibles los locales gastronómicos y de entretenimiento, reforzando la idea de que este espacio es un lugar de disfrute. En ese contexto, quienes visiten el mall en estos días se encontrarán con personajes animados interactuando con el público.

En su última edición, Días de Yapping resultó un éxito por la manera efectiva en que combinó promociones atractivas con una experiencia presencial de calidad. Esta combinación fue entendida como una fórmula apropiada para revitalizar el espacio físico del shopping y fortalecer el vínculo con los clientes.

El proyecto potencia las ventas y genera una experiencia de compra impulsada por el ahorro con descuentos reales, beneficios bancarios, atención personalizada y disponibilidad efectiva de los productos.

En ese sentido, Jesica Lois, gerente del shopping, remarca:

“Estamos muy entusiasmados con Días de Yapping, ya que hemos unificado los esfuerzos de nuestras marcas con nuestros socios bancarios, logrando así una acción atractiva. Los clientes podrán aprovechar descuentos excepcionales en la liquidación de temporada, a los que se sumarán beneficios exclusivos como pueden ser cuotas sin interés o reintegros como es el caso de Modo. Al coordinar y comunicar de manera conjunta las liquidaciones y acciones bancarias, no solo maximizamos el alcance de la promoción individual, sino que ofrecemos una propuesta de valor integral y sumamente atractiva”.

Por su parte, María Luz Pravata, responsable de Marketing del mall, agrega:

“Destacamos esta acción como una experiencia de compra presencial que reúne asesoramiento personalizado, prueba inmediata y disponibilidad efectiva de los productos, sin esperas”.

De esta manera, Días de Yapping consolida a Mendoza Shopping como destino de consumo y conexión, donde comprar se transforma en una experiencia más rica, completa y satisfactoria.

De yapa, 3 actividades imperdibles

1. Sorteo de una estadía en Hotel Cyan Américas

Del 15 al 21 de septiembre

Quienes carguen una factura de $50.000 o más en ¡Appa! podrán participar por una estadía para dos personas (dos noches) en el Hotel Cyan Américas.

2. Canje de vinos

Del 15 al 21 de septiembre

Los clientes que realicen compras de $70.000 o más, carguen su factura en ¡Appa! y se acerquen al stand en planta alta (de 18 a 21 hs), recibirán de regalo una botella de vino Doña Paula Estate Malbec.

3. Bienvenida Primavera

Viernes 19 de septiembre – 18 a 20 hs – Playa Oeste

Una actividad vibrante que combina deporte, bienestar y diversión. SportClub estará a cargo de una jornada al aire libre con una clase de Bodycombat y Ritmos que promete un entrenamiento enérgico y musical.

Además: estación de jugos detox, photo opportunity para capturar momentos, stand de glitter para brillar y sorteos que suman emoción al encuentro.

