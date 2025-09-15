15 de septiembre de 2025 - 17:00

Precio de la Volkswagen Taos en septiembre 2025: cuánto cuesta el SUV más vendido

La Volkswagen Taos sigue firme en el mercado de autos en Argentina; descubre el precio actualizado de este auto, sus versiones y equipamiento destacado.

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Taos despertó gran interés entre los conductores de Argentina. El motor 1.4L Turbo TSI con 150 CV y 250 Nm de torque convierte a este auto en una propuesta equilibrada para ciudad y ruta. En un mercado de autos competitivo, combina eficiencia y respaldo de marca.

image
Otro factor clave en la buena recepción de la Volkswagen Taos es el nivel de equipamiento. Todas sus versiones incluyen pantalla táctil VW Play de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y climatizador automático bizona. Esto hace que el auto destaque entre los autos compactos más modernos de Argentina.

Además, la reducción de precios ocurrida en 2025, tras la eliminación del impuesto interno, fortaleció aún más su atractivo. Según concesionarios de Volkswagen en Argentina, esa baja de hasta el 15% impulsó la demanda de este auto, consolidándolo como un referente de los autos nacionales.

Precio de la Volkswagen Taos en septiembre 2025

  • Volkswagen Taos Comfortline Tiptronic: $49.197.800

  • Volkswagen Taos Highline Tiptronic: $54.925.000

  • Volkswagen Taos Highline Bitono Tiptronic: $55.410.000

    image
Características destacadas de la Volkswagen Taos

Uno de los puntos más atractivos de la Volkswagen Taos es su motor 1.4L Turbo TSI. Este bloque convierte al auto en una opción ágil y confiable, con buena respuesta en ciudad y ruta. En un mercado de autos como el de Argentina, la eficiencia sigue siendo fundamental.

El diseño exterior refleja la nueva identidad de la marca. Con líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED, la Volkswagen Taos ofrece un estilo sofisticado. Para quienes buscan un auto con presencia, este SUV cumple con creces, destacándose entre los autos compactos más completos.

En el interior, la Volkswagen Taos apuesta por la comodidad. Su pantalla VW Play de 10 pulgadas, junto con la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, transforman la experiencia de conducción. Este auto se adapta a las necesidades de los usuarios de Argentina que priorizan la tecnología.

image
En seguridad, la Volkswagen Taos no se queda atrás. Incluye frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags. Estas características hacen que el auto sea altamente valorado dentro del mercado de autos familiares en Argentina.

La versión Highline Bitono, por su parte, suma techo panorámico, tapizado en cuero y llantas de 18 pulgadas. Estos detalles convierten a este auto en uno de los más competitivos del segmento de autos compactos.

Finalmente, la garantía oficial y la red de posventa de Volkswagen en Argentina refuerzan la confianza en este SUV. La Volkswagen Taos combina respaldo de marca, precio competitivo y prestaciones modernas, posicionándose como un auto líder entre los autos más buscados en el país.

