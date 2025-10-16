16 de octubre de 2025 - 12:08

Impsa logró el respaldo del 86% de sus acreedores y avanza en su regreso a mercados internacionales

La propuesta de reestructuración de deuda, por US$ 583 millones, fue aprobada por amplia mayoría y marca un punto de inflexión para la empresa.

Impsa logró reestructurar su deuda con apoyo del 86% de los acreedores. En la foto, Juan Manuel Domínguez (vicepresidente), Jorge Salcedo (presidente) y Pablo Magistocchi (country manager)

Impsa logró reestructurar su deuda con apoyo del 86% de los acreedores. En la foto, Juan Manuel Domínguez (vicepresidente), Jorge Salcedo (presidente) y Pablo Magistocchi (country manager)

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Impsa dio un paso decisivo en su proceso de reestructuración financiera: el 86% de sus acreedores aprobó la oferta presentada en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), porcentaje que representa el 98% del monto total de la deuda elegible computable. Esto significa un hito clave en el camino de la empresa hacia su regreso a los mercados internacionales.

Leé además

Enrique Pescarmona irá a juicio en la causa Cuadernos

Caso Cuadernos: el empresario mendocino Enrique Pescarmona busca ser declarado insano para evitar el juicio

Por Redacción Política
Dólar hoy, 16 de octubre

Leve alza del dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre

Por Redacción Economía

Las asambleas de bonistas y obligacionistas se realizaron en la sede de Impsa, bajo la presidencia de la licenciada Ercilia Nofal y con la participación de la jueza Gloria Cortés, titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante la jornada, los acreedores fueron manifestando su adhesión a la propuesta, entre ellos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Con mayorías que superan ampliamente las exigidas por la Ley 24.522, Impsa presentará en los próximos días el acuerdo ante el juzgado interviniente para su homologación formal.

Reactor de Impsa para YPF: el operativo de traslado demandó más días de lo previsto originalmente
Reactor de Impsa para YPF

Reactor de Impsa para YPF

Nuevos dueños

El resultado fue interpretado por la compañía como un respaldo contundente a la actual gestión encabezada por Jorge Salcedo (presidente), Juan Manuel Domínguez (vicepresidente) y Pablo Magistocchi (country manager). Según la empresa, el apoyo recibido ratifica el rumbo adoptado para recuperar protagonismo en los sectores de energía nuclear, grúas portuarias e hidroelectricidad en América Latina, Estados Unidos y Asia.

“Con la reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva Impsa, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a Impsa en un fabricante esencial de grúas portuarias y de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino, retomando simultáneamente su participación indispensable en la fabricación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas en el mundo”, destacó Jorge Salcedo, presidente de la empresa.

“Agradecemos la confianza de nuestros acreedores y el apoyo de los gobiernos argentino y estadounidense en esta nueva etapa. Estamos convencidos de que esta reestructuración de deuda constituye el paso inicial que permitirá a IMPSA ser un ejemplo de un caso empresarial exitoso entre dos países aliados”, agregó.

Jorge Salcedo, presidente del directorio de Impsa
Jorge Salcedo, presidente del directorio de Impsa

Jorge Salcedo, presidente del directorio de Impsa

Obtención de nuevos contratos

La propuesta aprobada contempla una reprogramación de los vencimientos de la deuda, estableciendo que los pagos de capital comiencen a partir del décimo año desde la homologación del APE. Este esquema permitirá a la compañía ordenar su estructura financiera y operativa, y avanzar en la obtención de nuevos contratos conforme al plan de negocios impulsado por su accionista controlante, Industrial Acquisitions Fund LLC.

A ocho meses de la toma de control por parte de los nuevos inversores, Impsa considera que la aprobación del APE marca un antes y un después en su historia. El acuerdo garantiza la continuidad de la empresa, preserva su tecnología de nivel mundial desarrollada durante más de un siglo y consolida su proyección hacia los mercados internacionales, con el apoyo del Gobierno provincial y la expectativa de fortalecer la actividad industrial mendocina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En septiembre crecieron las exportaciones de vino, pero el acumulado anual sigue en baja

Las exportaciones vitivinícolas repuntaron en septiembre, pero siguen en baja anual

Por Redacción Economía
Roger Zaldivar durante su participación en el Coloquio IDEA, donde compartió su visión sobre innovación y salud digital.

El mendocino Roger Zaldivar en Coloquio IDEA: "Nuestra innovación hoy se usa en más de 80 países"

Por Melisa Sbrocco
Qué celular barato regalar para el Día de la Madre 2025

El celular bueno, bonito y barato desde $169.999 para el Día de la Madre

Por Redacción Economía
Luis Caputo envió su mensaje grabado desde Washington durante la segunda jornada del Coloquio IDEA en Mar del Plata.

Caputo en Coloquio IDEA: aseguró que "ahora viene" una reforma laboral que terminará con "la industria del juicio"

Por Melisa Sbrocco