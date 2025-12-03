3 de diciembre de 2025 - 16:19

El colegio destrozado en Godoy Cruz confirmó sanciones a 140 estudiantes: "Nunca en la historia pasó algo así"

El consejo directivo del colegio Santa María decidió sancionar a todos los alumnos involucrados en los desmanes. Los padres están en desacuerdo con la medida.

El colegio que sancionó a 140 alumnos por destrozos confirmó sanciones: Nunca en la historia pasó algo así

El colegio que sancionó a 140 alumnos por destrozos confirmó sanciones: "Nunca en la historia pasó algo así"

Foto:

Los Andes
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Leé además

visitas guiadas al teatro colon: buscan declarar desierta su licitacion

Visitas guiadas al Teatro Colón: buscan declarar desierta su licitación

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Sociedad

En consecuencia, el consejo directivo del Colegio Santa María resolvió en los últimos días sancionar con 20 amonestaciones a todos los estudiantes que fueron identificados el jueves 27 de noviembre mientras causaban "daños materiales en instalaciones, mobiliarios y bienes institucionales, además de conductas disruptivas, incumplimiento de órdenes y expresiones ofensivas hacia las autoridades" (según comunicaron desde el establecimiento educativo).

Destrozos colegio Santa María 3

Así las cosas, 140 estudiantes fueron identificados en la resolución y se avanzó con las sanciones hacia ellos. No obstante, entre ayer y hoy, muchos de los padres de los chicos sancionados pusieron el grito en el cielo. Primero, al considerar que fueron unos pocos los alumnos que causaron verdaderos destrozos(rompieron un matafuego, arrojaron un parlante y rompieron material académico), mientras que la mayoría de los chicos dio vuelta bancos (sin romperlos), insultó al director y tiró las hojas de sus carpetas.

Pero, además, consideraron que esos pocos que realmente causaron daños mayores -cerca de 10 estudiantes- no quedaron entre los sancionados, por lo que están en condiciones de rendir los integradores y terminar el secundario sin contratiempos. En tanto, los alumnos con 20 amonestaciones -o más- deberán rendir todo quinto año libre.

"El colegio siempre ha estado abierto a que se hagan pedidos y solicitudes de los padres, y a contestarlas. Pero queremos dejar en claro que esto (NdA: las duras sanciones) es una medida extraordinaria ante circunstancias extraordinarias y sin antecedentes. Nunca en la historia del colegio pasó o se vivió algo así", destacó el representante legal del Colegio Santa María y secretario legal y administrativo del rectorado de la UCh, Juan Andrés Torrecillas.

Destrozos colegio Santa María 8

Además, confirmó que las sanciones se mantendrán firmes.

El colegio se defiende ante las críticas de los padres de estudiantes sancionados

En la resolución publicada por el colegio, se destaca que cada uno de los estudiantes que fue identificado como protagonista de los destrozos y desmanes del jueves pasado recibirá una sanción de 20 amonestaciones. Sin embargo, aclaran la posibilidad de una reducción a 14 amonestaciones "condicionada al cumplimiento íntegro y verificable del plan de trabajo de reparación y recapacitación Escolar".

Según mencionan, dicho plan de trabajo de reparación y recapacitación incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre y comprende tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

Destrozos colegio Santa María 4

"Además, todos los estudiantes deberán preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades", establecen.

No obstante, en la misma resolución se aclara que aquellos alumnos que hayan contado con más de 5 amonestaciones previas, quedan excluidos de la reducción. Y al sumarse esas cinco amonestaciones con las fijadas en la reciente sanción, son estudiantes que superan los 20 apercibimientos y deberán rendir libre todo quinto año-

"Estamos hablando de hechos muy grave y que van más allá de la tirada de papeles. Hay roturas de bienes, de parlantes, de ventanas. Lo más grave es que también han roto proyectos académicos de estudiantes de facultad de Diseño, que estaban en el edificio y aún no habían sido evaluados", explicó Torrecillas.

Si hay pruebas de que no participaron, se dará marcha atrás con la sanción

Ya sea vía mail o por petitorios puntuales, han sido varios los padres de los chicos involucrados quienes han pedido reuniones urgentes con las autoridades de la escuela. Por esto mismo es que tanto durante la mañana de hoy -como seguirá ocurriendo durante los próximos días- habrá encuentros presenciales en la escuela.

Algunos padres consultados por Los Andes se quejaron esta mañana abiertamente ante la realidad de que, muchos de los chicos que habían participado de los desmanes -y que realmente habían ocasionado destrozos, como por ejemplo con un matafuego- sospechosamente habían quedado afuera de los sancionados.

Destrozos colegio Santa María 9

"El listado de sancionados que figura en la resolución fue confeccionado por testimonios de preceptores, docentes y directivos que estuvieron presentes y dieron los nombres de los chicos que ellos vieron. Hay muchos que no estaban, que ya se habían retirado. Pero si hay elementos que permitan probar que alguno de los sancionados no estaba en el lugar y no hizo nada, pedimos a los padres que lo aporten y vamos a reconsiderar la sanción", cerró Torrecillas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con este pacto, los padres se comprometen a retrasar el otorgamiento del primer celular propio a sus hijos hasta los 13 años y prohibir las redes sociales hasta los 16.

Así es el convenio para prohibir la utilización de celulares que firmaron los padres de una escuela mendocina

Por Bernarda García Centurión
Cuándo se podrá ver la última superluna brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042.

Cuándo se podrá ver la última "superluna" brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042

Por Redacción Sociedad
Víctor Méndez en su taller del patio de su casa, en Colonia Las Rosas. Allí pasa gran parte del día cortando, lijando y armando juguetes de madera.

Él 81 y ella 83: la pareja que fabrica juguetes con desechos de madera y hace felices a los niños

Por Gisel Guajardo
Destrozos en una escuela en la previa del UUD: crónica de los hechos que derivaron en caos y 140 chicos libres

Destrozos y 140 alumnos libres en un colegio: del enojo por un festejo prohibido a la queja de los padres por "acomodos"

Por  Ignacio de la Rosa  y Bernarda García Centurión