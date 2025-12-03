3 de diciembre de 2025 - 14:04

Cuándo se podrá ver la última "superluna" brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042

Las noches de esta semana estarán iluminadas por la "Lúna Fría", un fenómeno que coincidirá con un standstill lunar mayor. Qué es.

Cuándo se podrá ver la última "superluna" brillante del año en Argentina: no volverá a repetirse hasta 2042.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La última Luna llena del año está a punto de iluminar el cielo y promete un espectáculo único. Llamada como Luna Fría, esta edición cerrará el calendario 2025 con un fenómeno excepcional: coincidirá con un standstill lunar mayor, un evento que ocurre solo cada 18,6 años y que altera de forma notable la posición del satélite en el cielo.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la Luna alcanzará su fase llena el 4 de diciembre a las 23:14 GMT, marcando además el final del ciclo anual de superlunas y convirtiéndose en la más extrema, hasta 2042.

Qué es el standstill lunar mayor

Se trata de un ciclo en el que la órbita de la Luna se inclina al máximo respecto a la Tierra. Es un fenómeno poco frecuente y altamente fotogénico. Esto provoca que:

  • En el hemisferio sur, la Luna se vea inusualmente baja en el horizonte.
  • En el hemisferio norte, en cambio, se posicione excepcionalmente alta durante la noche.
    Qué es y cuándo se podrá ver la Superluna del Castor
Cuándo se verá en Argentina

Los mejores momentos para observarla serán entre el 3 y el 5 de diciembre, ya que el disco lunar se mostrará totalmente iluminado durante esas noches. El satélite de la tierra permanecerá muy baja en el horizonte, lo que potenciará la clásica ilusión lunar, haciéndola parecer más grande de lo normal.

Las fases lunares de cada día de diciembre 2025 según el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Por su posición y a la atmósfera, mostrará tonos rojizos y dorados, ideales para fotos y videos. Además, será una superluna y, combinada con la baja altura, se percibirá más grande, brillante y dramática que una Luna llena habitual.

En el hemisferio norte, a diferencia del sur, donde se verá baja y enorme, la Luna trepará alto en el cielo durante la noche, dando una observación más larga y con un ángulo totalmente distinto.

